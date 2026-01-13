手間なく可愛い「シンプル以上のコーディネート」必要なのは「サボれる」デニムの選び方

「テクニックの要らない」巧みなデニム・無邪気なニット

朝起きて、コーディネートを考えるのがおっくうなときもあるから。手間をかけずにそれなりに見える、デザインや色に頼るのも手。モードを語れる進化系デニムをラインアップ。



濃淡でつくるパッチワーク風

黒リブタートルネックニット／JOHN SMEDLEY（リーミルズ エージェンシー）　ブルーパッチワークデニムパンツ／バナナ・リパブリック　ブラウンチェックジャケット／ebure（LITTLE LEAGUE INC.）　ボルドーキャップ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店）　バッグ／Ungrid　ブーティ／Mollini（バビロン新宿）　

ブロック柄のようなデザインで着慣れたスタイルを脱無難に


色の落ち具合で個性を出せるのはデニムならでは。黒のリブタートルニットを合わせて、上半身は極力スマートに。



幅広なロールアップカフ

ベージュ共布ベルトつきニットカーディガン（オンライン限定）／Gap　中に着たベロアノースリーブトップス／イエナ（メゾン イエナ）　インディゴロールアップデニムパンツ／サージ（ショールーム セッション）

ざっくりニットでけだるさを出し構築的なデニムをなごませて


折り返す部分を表地と同色にしたことで、大胆なロールアップデザインも主張しすぎない。ローゲージのニットカーディガンをずるっと羽織り、バギーデニムとの一体感を意識。センタープレスをほどこしたことで、きちんとした印象をキープできる。



「細さとゆるさが同居した」レトロディティールのフレア

フレアデニムパンツ／マザー（LITTLE LEAGUE INC.）　黒レザーブルゾンジャケット／ロエフ（TABAYA United Arrows）　ベージュリブニット／マカフィー（トゥモローランド）　サングラス／BURBERRY（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス）　バッグ／SEA（エスストア）　スニーカー／Vans（Vans Japanカスタマーサポート）


脚長・細見えを実現するフレアで作る新たなIライン


リブトップスにスキニーはラインを拾いすぎるけど、細身でもひざ下にゆとりのあるフレアならあり。＋レザーで重心も高く。



