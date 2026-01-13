この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

"YouTubeチャンネル「Aty」で視聴回数900万回超えの人気の動画が、『氷を口いっぱいに頬張り満足げに食すカワウソ』。とある冬の朝、庭のプール一面に張った分厚い氷をカワウソのういちゃんが美味しそうに食べる様子が収められたこの動画、2024年2月に公開された動画ですが、いまだ人気は衰えず、寒い季節になると視聴回数がグンと増えると言います。



動画は、カワウソのアティくんとういちゃんが庭へ出るところから始まります。いつものように飼い主さんがプールに投げ入れてくれるお魚を食べようとしますが、プールが完全に凍っていることに気づいてびっくり。アティくんはおっかなびっくり氷の上に落ちた魚を拾いに行きますが、氷が大好物のういちゃんはワクワクが止まらない様子です。



飼い主さんがプールから氷の板を拾い上げるのを、期待の眼差しで見つめているういちゃん。手渡された氷を両手でしっかりと掴むと、まるでお煎餅をかじるかのように「バリバリ」と小気味良い音を立てて食べ始めました。その豪快な食べっぷりは気持ち良いくらい。その後も食欲は止まらず、プールから氷を拾っては延々と食べ続けるういちゃん。どの氷が美味しそうか真剣に選別している様子には、つい笑みがこぼれてしまいます。



連日プールが凍るほどの寒さが続く中、ういちゃんにとってはまるで毎日がスイーツ食べ放題のようです。大好きな氷を心ゆくまで堪能した後は、アティくんに毛繕いをしてもらいながら幸せそうに眠りにつくういちゃん。その無邪気な姿に、多くの視聴者が癒やされること、間違いありません。



今年もプールの水が凍る季節がやってきました。カワウソたちの庭では「スイーツパラダイス」が繰り広げられているのでしょうか。2026年の氷動画も楽しみですね。"























