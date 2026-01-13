＜大相撲初場所＞◇二日目◇12日◇東京・両国国技館

【映像】ファンを驚かせた巨漢力士の“ほっそり美脚”

140キロの巨漢力士が土俵で見せた「ほっそりとした美脚」にファンの視線が釘付けに。上半身のボリュームに対して驚くほど細く白い足のラインに「足細っ」「ギャップすごい」などと驚きの声が上がった。

序ノ口十三枚目・京の里（伊勢ノ海）が、土俵際の逆転劇で今場所初日となる白星をマーク。京都府京都市右京区出身、29歳の京の里は、184.5センチ、140キロという堂々たる体躯。伊勢ノ海部屋の公式YouTubeチャンネル「【公式】僕が住んでる相撲部屋」では、その穏やかな語り口と癒やし系のキャラクターで人気を博している。場所前の更新回では、新年の目標を問われ「怪我なく過ごす。それが一番」と笑顔で即答。インタビュアーへの優しい声掛けも話題を呼んでいた。

序ノ口十四枚目・美浪（秀ノ山）との一番。立ち合い、京の里は美浪の出力を受け止める形となる。左腕を力強く抱え込み、左上手を深く引いて応戦。一時は土俵際まで追い込まれる厳しい展開となったが、ここから京の里が底力を見せた。上手を離さず、冷静に体を入れ替えると、そのまま一気に寄り切った。豪快な逆転白星に、視聴者からは「京ちゃん勝った！！」「すごいやん」と歓喜のコメントが殺到した。

部屋では料理を振る舞い、土俵に上がり、さまざまな魅力でファンを魅了する京の里。その美脚も注目のひとつで、140キロの立派な体躯を支える色白ほっそり美脚に対しても「美白美脚」「足が細い」「痩せたか京の里」といった声が相次いだ。

豪快な相撲と、部屋公式SNSで見せる癒やし系の素顔。そのギャップで多くのファンを惹きつける京の里。「怪我なく過ごす」と本人は控えめながら、12場所ぶりの勝ち越しなるか、注目が集まりそうだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）