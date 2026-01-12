卒乳期の変化にやさしく寄り添う♡ノンワイヤーブラで快適美バスト

妊娠期や授乳期を経て迎える「卒乳期」は、バストの変化に戸惑いを感じやすい時期。そんな先輩ママたちの「あったらいいな」の声をもとに、アカチャンホンポとルシアンが共同開発したのが『卒乳するバストを応援ノンワイヤーブラ』です。締め付けにくさと美しいシルエットを両立し、変化する体にやさしく寄り添う設計。卒乳期を前向きに過ごしたいママに注目のアイテムです♡

卒乳期の悩みに向き合った開発背景

妊娠期や授乳期向けのブラは多くある一方で、卒乳期のバスト変化に特化した商品は少ないのが現状です。卒乳後は「サイズが合わない」「着け心地がしっくりこない」といった声も多く、選択に悩むママが多数。

そこで、これまで産前産後のバストに寄り添ってきたアカチャンホンポが、新たに卒乳期に着目。快適さと美しさの両立を目指し、毎日安心して着用できるブラを開発しました。

変化する体にフィットする設計

フロント部分には調節しやすいフックアイ仕様を採用し、バストまわりのフィット感を自在に調整可能。取り外しできるパッドで好みや状態に合わせられるのも魅力です。

バックは4段階ホック設計で、体形変化に対応。さらに脇高設計が脇や背中をすっきり整え、ノンワイヤーでも美しいラインをキープします。

クロスオープンタイプで、卒乳途中の授乳にも対応できるのがうれしいポイントです。

おそろいで使えるショーツも

ブラジャーと同じデザインの産後用ショーツも展開。やさしいフィット感でお腹まわりを包み込み、日常使いしやすい設計です。上下おそろいで着用すれば、気分も自然と前向きに。

卒乳期という新しいステージに寄り添う、心強いインナーとして取り入れたくなるシリーズです。

卒乳するバストを応援ノンワイヤーブラ



価格：4,378円（税込）

カラー：ピンク／ベージュ

サイズ（約）：M(バスト86～94cm),L(バスト93～101cm),LL(バスト100～108cm)

ショーツ産後



価格：1,408円（税込）

カラー：ピンク／ベージュ

サイズ（約）：M～L(腹囲78～110cm,ヒップ85～103cm),L～LL(腹囲88～120cm,ヒップ90～108cm)

卒乳期をやさしく前向きに

卒乳期は、心も体も少しずつ次のステージへ進む大切な時間。『卒乳するバストを応援ノンワイヤーブラ』は、そんな変化に無理なく寄り添い、毎日を快適に支えてくれます。

締め付け感を抑えながら美しさも大切にした設計で、ママ自身の心地よさを応援。自分をいたわるインナー選びで、卒乳期を前向きに過ごしてみてください♪