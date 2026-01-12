がんは“突然襲ってくる病”ではありません。その体質は、日々の「選択」と「心の状態」からつくられるといわれています。今回は笹塚田中クリニック（東京都渋谷区）院長で内科医の田中良基さんの著作「がんにならない生き方 小さな習慣が人生に奇跡を起こす」（きずな出版）を紹介します。30年以上にわたって延べ3万人以上の内視鏡検査を行ってきた現役医師がたどり着いた答えとは。

【要注意】あなたは大丈夫？ これが「がん」の発症リスクを上げる“生活習慣”です

自覚症状ナシが危険

ある日、田中医師は「また、か」と検査結果を見て、思わずため息が出たそうです。画面に映るのは進行したがん。目の前には、いつも通り明るく「お忙しいところすみません」と頭を下げる患者がいます。著書で田中医師は次のように書いています。

「医者を20年以上やっていると、一つだけ断言できることがある。『この人は大丈夫だろう』と思える人ほど、検査で何かが見つかるということだ。昨日診た50代の女性もそうだった。会社の健診で要精密検査になり来院したのだが、待合室では雑誌を読みながら穏やかに笑っていた」（田中医師）

「問診票には『特に自覚症状なし』とあり、『忙しくて、なかなか病院に来られなくて』と軽く言う。結果は大腸がん、ステージ3だった。頑張り屋ほど危ない。これは統計ではなく、長年の臨床から得た実感である」（同）

医学的に説明すれば、慢性的なストレスは交感神経を優位にし、体を常に「戦闘モード」に置きます。その結果、免疫機能が低下し、がん細胞が増殖しやすい環境が生まれるのです。要するに、アクセルを踏み続ければ車が壊れるのと同じことが、人間の体にも起きるということです。

「私の母親がまさにそうだった。朝から晩まで働き、文句ひとつ言わず、『私は大丈夫』が口癖だった。67歳で脳梗塞を起こして倒れた。だから診察室で『私、昔から頑張り屋って言われるんです』と誇らしげに語る患者さんを見ると、複雑な気持ちになる。それは勲章ではない。むしろ警告だと思った方がいい」（田中医師）

「先週、ある患者さんが診察後に『先生、私、もっと早く来ればよかったですね』とつぶやいた。肩が少し震えていた。何度経験しても、この場面で返す言葉が見つからない。『そうですね』とは言えないし、『今からでも大丈夫』と無責任なことも言えない。結局『一緒に頑張りましょう』と答えるしかなかった」（同）

「大丈夫」が口癖のあなたへ

50代、60代の女性は特にリスクが高くなります。家庭、仕事、介護を同時に抱え、子どもや親の心配をしながら、自分のことは常に後回しにしているからです。「私が頑張らなきゃ」という思いが、自分を追い詰めていると、田中医師は続けます。

「先月診た62歳の女性は、夫の介護をしながらパートで働き、孫の面倒も見ていた。胃がんステージ2。いつから痛かったかと聞くと、『半年くらい前から、でも我慢できる程度だったので』と答えた。我慢できなくなったときには、往々にして手遅れなのです。危険な兆候はいくつかある」（田中医師）

「朝から疲労感がある、食欲がないのに無理に食べている、眠りが浅く休息感がない、ささいなことでいら立つ、何をしても楽しくない、自己否定的な言葉が増えている。こうした症状に一つでも心当たりがあれば、体からの警告と受け止めるべきだろう。ただ、頑張り屋ほどこうしたサインを無視する傾向がある」（同）

認めてしまえば立ち止まらなければならなくなるから、見ないふりをするのです。田中医師は患者にこう伝えています。「頑張ることは大事ですが、頑張り続けないことも同じくらい大事です」

「本音を言えば、もっと直接的に『倒れたら支えている人たち全員が困る。だから倒れる前に休んでほしい』と言いたい。しかし、そんな言い方をすれば患者さんは来なくなり、結果としてもっと手遅れになる。伝えたいことは単純である。休むこと、人に頼ることを覚えてほしいのです」（田中医師）

頼られることに慣れている人こそ、頼る練習が必要です。守りたい人を守り続けるためには、まず自分が立っていなければなりません。当然のことなのに、多くの人が忘れています。

田中医師は、母親に「倒れる前に休んでほしい」ともっと早く言えばよかったと、今でも思うそうです。だから患者には休む大切さや人に頼る大切さを繰り返し伝えています。伝わっているかどうかは分からないが、言い続けるしかないということです。