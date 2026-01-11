『星のカービィ』新作プライズが登場！ メガネ姿のぬいぐるみやブランケットなど全6種
ゲームシリーズ『星のカービィ』を題材にしたフリューオリジナルシリーズ「Kirby★Diary（カービィダイアリー）」の第2弾プライズが、1月上旬から、全国のアミューズメント施設に順次投入される。
【写真】ワドルディもかわいい！ 新作プライズ一覧
■おうち時間が楽しめる
今回投入される「Kirby★Diary」第2弾は、カービィたちとおうち時間を楽しめる、“home”をテーマにしたアイテム全6種類。
1月には、冬のまったりタイムにぴったりなもこもこ素材の「ふわふわブランケット」をはじめ、カップに寄り添うキャラクターたちがかわいい「ぬいぐるみこものいれ」や、メガネをかけたカービィが特徴の「BIG ぬいぐるみ〜おうちじかん〜」が登場する。
また2月からは、キャラクターたちの個性豊かな表情が魅力的な「マスコット」や、絵本を読んでくつろぐカービィをフィギュア化した「ぬーどるストッパーフィギュア」、カービィのフェイスデザインが大胆な「ぬいぐるみチェア」も用意され、毎日の生活シーンをカービィたちと楽しく過ごせるアイテムがそろう。
