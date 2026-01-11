【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】「長男嫁が介護」？驚くほど横暴な言い分＜第7話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第7話 私たちの介護は！？【セリナの気持ち】
【編集部コメント】
セリナさんを着信拒否しておきながら、老後のお世話はきっちりやらせるつもりだった様子の義両親。理由も、「長男の嫁だから」というあまりにも古い価値観からでした……。セリナさんの弟や妹を散々バカにして怒りを買っておきながら、「老後、私たちの世話をしなさい」だなんて、どう考えても無理ですよね。介護してもらいたいと思っているのなら、普段から優しく接するべきだったのではないかと思えてなりません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
