¡Ö¾è¼ÖÎ¨120%¡×¤Ã¤ÆÅÅ¼Ö¤Ï¥¢¥ê¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥È¡ª¡¡°ãÈ¿¤Ê¾å¤Ë»ö¸Î¤Ã¤Æ¤âÊÝ¸±¤Ï»È¤¨¤º¥¯¥ë¥Þ¤Ï»ß¤Þ¤é¤º´í¸±¤·¤«¤Ê¤¤
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿Í¿ô¤¬¼Ö¼ï¤´¤È¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£Äê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ÏÊÝ¸±¶â¤¬½Ð¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤
¢£¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¤È¥¯¥ë¥Þ¤ÎµóÆ°¤âÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÄê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ï¸·¶Ø¤À
Äê°÷°Ê¾å¤Î¿Í¤ò¾è¤»¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡©
¡¡Ç¯»Ï¤äÇ¯ÅÙËö¤Ï¡¢¿Í¤È½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¾è¼ÖÄê°÷¡£¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤Ç¡¢Ã»µ÷Î¥¤À¤«¤é¡¢¤ÈÌýÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸·¶Ø¤À¡£
¡¡·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏºÇÂç4¿Í¡¢2¥·¡¼¥¿¡¼¤ÏÊ¸»ú¤É¤ª¤ê2¿Í¾è¤ê¡¢2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤â´ðËÜÅª¤Ë2¡Ü2¤Ê¤Î¤Ç4¿Í¤Þ¤Ç¡£¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤À¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¬7¡Á8¿Í¾è¤ê¤¬¼çÎ®¤À¤¬¡¢¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ5¿Í¾è¤ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢10¿Í¾è¤ê¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤è¤Ã¤Æ¡¢²¾¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼Ö¸¡¾Ú¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾è¼ÖÄê°÷¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÅ´Â§¤À¡£¤¿¤À¤·Îã³°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Î¿ô¤Ï12ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â1.5¿Í¤ÇÂç¿Í1¿Í¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â3¿Í¤ÇÂç¿Í2¿ÍÊ¬¤Î·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢6ºÐÌ¤Ëþ¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Î»ÈÍÑ¤¬Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤Î¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤â¡¢Ë¡Î§¾å¥»¡¼¥Õ¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÄê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÏÆ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯³Ð¤¹¤ì¤Ð»ö¸Î¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Äê°÷³°¾è¼Ö°ãÈ¿¤Ç¡¢È¿Â§¶â6000±ß¤È°ãÈ¿ÅÀ¿ô1ÅÀ¤¬²Ê¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ëü¤¬°ì¡¢Äê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÊä½þ¤À¤¬¡¢·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢¼«ÇåÀÕÊÝ¸±¡¦Ç¤°ÕÊÝ¸±¤È¤â¤Ë¡¢Äê°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¬Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤ÎºÂÀÊ¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Äê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤âÊÝ¸±¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÀµµ¬¤Î¾è¼ÖÁõÃÖ¤Þ¤¿¤ÏÅö³ºÁõÃÖ¤Î¤¢¤ë¼¼Æâ¤ËÅë¾èÃæ¤Î¼Ô¡×¤¬Êä½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥´¥ó¤ä¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥È¥é¥ó¥¯¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ê¤ÉÀµµ¬¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ø¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÈ¢¾è¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÎã³°Åª¤Ê¾è¼ÖÊýË¡¤Ï¡¢Äê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÊÝ¸±¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤°¤é¤¤Áý¤¨¤¿¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È·Ú¤¯»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ»Ï©±¿Á÷¼ÖÎ¾Ë¡¤Ç¡¢¾è¼ÖÄê°÷1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤Ï55kg¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àß·×¾å¤Ï¡Ö55kg¡Ü¼ê²ÙÊª10kg¡á¹ç·×65kg¡×¤¬1¿ÍÊ¬¤Î½ÅÎÌ¤È¤·¤ÆÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÖÂÎ¤¬1¥È¥ó¡á1000Ô¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢65Ô¤Ï¤½¤Î6.5¡ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥ë¾è¼Ö¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÄê°÷¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î65Ô¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¤Î½Å¤µ¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Äê°÷4¿Í¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Ê¼Ö½Å1000Ô¡Ë¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ò¤È¤ê¡Ê65Ô¡Ë¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë3Ì¾¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¾è¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥×¥é¥¹24.4¡óÁý¤·¤Î½Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÃÂ®¤ÏÆß¤ë¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤â»ß¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤Æ¶Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤ÆËÄ¤é¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡´·À¤Ï¡¢Â®ÅÙ¤È¼ÁÎÌ¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½Å¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´Å¤¯¸«¤ë¤Î¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´í¸±¤À¡£°ãÈ¿¤äÊÝ¸±¤ÎÊä½þ¤ÎÏÃ¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤Ï¸·¼é¤·¤è¤¦¡£