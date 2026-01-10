　カターレ富山は10日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」および2026-27シーズンのトップチーム新体制を発表した。

　富山は昨季のJ2リーグ戦で17位。安達亮監督が引き続き指揮を執る。

　背番号については、プロ2年目の19歳MF亀田歩夢が25番から7番に変更。新戦力では、地元出身のFW中島裕希(←町田)が30番、MF谷本駿介(←愛媛)が14番、FWキム・テウォン(←ポルティモネンセ)が42番を着ける。

以下、トップチーム新体制

■スタッフ

▽監督

安達亮

▽ヘッドコーチ

高木理己

▽コーチ

大槻紘士

▽GKコーチ

齋藤誠一

▽フィジカルコーチ

牧野大輝

■選手

1 GK 平尾駿輝

3 DF 香川勇気

5 DF 今瀬淳也

6 MF 瀬良俊太

7 MF 亀田歩夢

8 MF 松岡大智

9 FW 吉平翼

10 FW 松田力

11 FW 小川慶治朗

13 DF 深澤壯太

14 MF 谷本駿介(←愛媛/新加入)

15 FW 坪井清志郎(←徳島/期限付き移籍)

16 MF 末木裕也

17 MF 湯之前匡央(←東洋大/新加入)

18 MF 伊藤拓巳

19 DF 實藤友紀

22 MF 椎名伸志

23 DF 西矢慎平

25 DF 安光将作(←大宮/期限付き移籍)

26 DF 鍋田純志(←滋賀/復帰)

28 MF 布施谷翔(←町田/完全移籍)

30 FW 中島裕希(←町田/新加入)

31 GK コ・ボンジョ(←鳥栖/完全移籍)

32 MF 溝口駿

33 MF 高橋馨希

34 MF 竹中元汰

39 FW 古川真人(←東京V/完全移籍)

40 DF 竹内豊

42 FW キム・テウォン(←ポルティモネンセ/新加入)

48 MF 植田啓太

56 DF 岡本將成(←新潟/新加入)

99 GK 原田岳(←長崎/期限付き移籍)