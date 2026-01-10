19歳MF亀田歩夢が25番→7番に変更! 富山がトップチーム新体制を発表
カターレ富山は10日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」および2026-27シーズンのトップチーム新体制を発表した。
富山は昨季のJ2リーグ戦で17位。安達亮監督が引き続き指揮を執る。
背番号については、プロ2年目の19歳MF亀田歩夢が25番から7番に変更。新戦力では、地元出身のFW中島裕希(←町田)が30番、MF谷本駿介(←愛媛)が14番、FWキム・テウォン(←ポルティモネンセ)が42番を着ける。
以下、トップチーム新体制
■スタッフ
▽監督
安達亮
▽ヘッドコーチ
高木理己
▽コーチ
大槻紘士
▽GKコーチ
齋藤誠一
▽フィジカルコーチ
牧野大輝
■選手
1 GK 平尾駿輝
3 DF 香川勇気
5 DF 今瀬淳也
6 MF 瀬良俊太
7 MF 亀田歩夢
8 MF 松岡大智
9 FW 吉平翼
10 FW 松田力
11 FW 小川慶治朗
13 DF 深澤壯太
14 MF 谷本駿介(←愛媛/新加入)
15 FW 坪井清志郎(←徳島/期限付き移籍)
16 MF 末木裕也
17 MF 湯之前匡央(←東洋大/新加入)
18 MF 伊藤拓巳
19 DF 實藤友紀
22 MF 椎名伸志
23 DF 西矢慎平
25 DF 安光将作(←大宮/期限付き移籍)
26 DF 鍋田純志(←滋賀/復帰)
28 MF 布施谷翔(←町田/完全移籍)
30 FW 中島裕希(←町田/新加入)
31 GK コ・ボンジョ(←鳥栖/完全移籍)
32 MF 溝口駿
33 MF 高橋馨希
34 MF 竹中元汰
39 FW 古川真人(←東京V/完全移籍)
40 DF 竹内豊
42 FW キム・テウォン(←ポルティモネンセ/新加入)
48 MF 植田啓太
56 DF 岡本將成(←新潟/新加入)
99 GK 原田岳(←長崎/期限付き移籍)
