2026Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î¡ÊMCU¡Ë¥¯¥í¥¹¥ªー¥ÐーÄ¶Âçºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤è¤ê¡¢Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥¶ーÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¤¬·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢°ìÉô·à¾ì¤Ç¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡§¥Õ¥¡¥¤¥äー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¾å±ÇÁ°¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥í¥¸¥ãー¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿Âè1ÃÆ¡¢¥½ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿Âè2ÃÆ¡¢X-MEN¤¬Ì´¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âè3ÃÆ¤ËÂ³¤¯´°Á´¿·µ¬±ÇÁü¡£É®¼Ô¤ÏÅÔÆâ·à¾ì¤Ë¤Æ±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¡£ÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙÂè4ÃÆ¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ÎÀâÌÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙÆÃÊó±ÇÁüÂè4ÃÆ¡¢²òÀâ
·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤Ë¸å¡¢23Æü¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1ÃÆ±ÇÁü¡¢26Æü¤Ë¸å¡¢30Æü¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè2ÃÆ±ÇÁü¡¢2026Ç¯1·î2Æü¤Ë¸å¡¢1·î6Æü¤Ë¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ËÂ³¤¯¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡ÙÍ½¹ðÊÔ±ÇÁü¡£
±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº½Çù¤Î¸÷·Ê¡£¥¢¥ó¥Þ¥¹¥¯¾õÂÖ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¤Î¥¹ー¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥·¥å¥ê¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÏÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿¡×¤È¥·¥å¥ê¤ÎÀ¼¡£¥«¥Ã¥È¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢³¤Äì²¦¹ñ¥¿¥í¥«¥ó¤Î²¦¥Í¥¤¥â¥¢¤È¡¢½÷Àï»Î¥Ê¥âー¥é¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¥ï¥«¥ó¥À¤È¥¿¥í¥«¥ó¤Ï¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー/¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¾×ÆÍ¤ÎËö¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥·¥å¥ê¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤Ï¡¢¡Ö²¦¤Ë¤Ï²Ì¤¿¤¹¤Ù¤ÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤Ë¤â¤¢¤ë¡£Ì±¤Îº²¤òÆ³¤¯¤³¤È¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ð¥êÂ²¤ÎÀï»Î¥¨¥à¥Ð¥¯¤¬¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¤Î²¦¤À¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ø¥ï¥«¥ó¥À¡¦¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¡Ù¤Ç²¦°Ì·Ñ¾µ¤Îµ·¼°¤ò·çÀÊ¤·¤¿¥·¥å¥ê¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¨¥à¥Ð¥¯¤¬²¦°Ì¤Ë½¢¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤Î¥¨¥à¥Ð¥¯¤ÎÌ¾¾è¤ê¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥·ーÄÌ¤ê¤Î¥Ù¥ó¤À¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡¢¤Ê¤ó¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤Î¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡¿¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥à¡£¥ï¥«¥ó¥ÀÈô¹ÔÁ¥¤Î¥¿¥é¥Ã¥×Á°¤ËÎ©¤Ä¥·¥å¥ê¤¬¶»¤ÎÁ°¤ÇÎ¾ÏÓ¤ò¥¯¥í¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥ï¥«¥ó¥À¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤Ï¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤ÎÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¼ê¸µ¤ÎÂ¬Äê¤Ç1Ê¬2ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡¿¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÊÌ¥¢ー¥¹¡Ê¥¢ー¥¹828¡Ë¤Î¥Òー¥íー¥Áー¥à¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËMCU¤Î¥¢ー¥¹616¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù·àÃæ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤¬¥êー¥É¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¤È¥¹ー¡¦¥¹¥Èー¥à¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÀøºßÇ½ÎÏ¤òÈë¤á¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¤Î¤â¤È¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢±Ç²è¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤Î±§ÃèÁ¥¤¬ÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤ÇÃÏµå¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤¬¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ò¸Ù¤¤¤ÇMCUÀ¤³¦¤ËÅþÍè¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃåÎ¦ÃÏ¤¬¥ï¥«¥ó¥À¤Î´É³í¤ÎµÚ¤Öº½ÇùÃÏÂÓ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£ËÜ±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿F4¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù»þ¤ÈÆ±¤¸¥¹ー¥Ä»Ñ¤Î¥¶¡¦¥·¥ó¥°¤Î¤ß¡£²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ï¤°¤ì¡¢¥¶¡¦¥·¥ó¥°¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¥ï¥«¥ó¥À¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤è¤¦¡£
±ÇÁü¤Ç¥·¥å¥ê¤Ï¡ÖÌ±¤Îº²¤òÆ³¤¯¡×¤È¡¢¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤äÀÕÇ¤´¶¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£·»¥Æ¥£¡¦¥Á¥ã¥éË´¤¸å¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¥ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¤È»×¤¤¤¬¤±¤Ì¥Áー¥à¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥êー¥É¡¦¥ê¥Á¥ãー¥º¤È¤âÂÐÌÌ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²Ê³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿®Íê¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¤Ê¤ªËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿3¼ïÎà¤Î±ÇÁü¤Î¸ø³«¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ËÂ§¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Ç1·î13ÆüÌë11»þ¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡Ê¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÍýÏÀ¾å¡Ë¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£