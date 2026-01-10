“孫に早く渡す”は絶対NG。贈与が奪ったのは、孫の未来でした

本連載は、相続に関する法律や税金の基本から、相続争いの裁判例、税務調査で見られるポイントを学ぶものです。著者は相続専門税理士の橘慶太氏で、相談実績は5000人超。『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』を出版し、遺言書、相続税・贈与税、不動産、税務調査、各種手続といった観点から相続の現実を伝えています。2024年から始まった「贈与税の新ルール」等、相続の最新トレンドを聞きました。

「孫に早く渡す」は絶対NG！ 知らないと後悔する「贈与の基本」

本日は「生前贈与と孫」についてお話をします。年末年始、相続について家族で話し合った方も多いかと思います。ぜひ参考にしてください。

「孫にお金を遺したい！」と思ったら？

「孫にお金を遺したい」と考えたとき、多くの人が真っ先に税金の話から入ります。もちろん、孫へ資金を移していくことは税金面での効果が出やすい場面もあって、対策としてはとても強い選択肢になり得ます。でも、ここで一番やってはいけないのが、「税金が得なら、早くたくさん渡せばいい」と勢いだけで進めること。孫にお金を遺すのが“すごいノウハウ”になるか、“取り返しのつかない失敗”になるかを分けるのは、税制そのものよりも、そのお金が孫の人生にどう作用するかを設計できているか、ここに尽きます。

孫が大金を持つとどうなる？

孫に早い段階から大きなお金があると、良くも悪くも人生の重心がズレます。10代のうちから「自分は特別なんじゃないか」と思ってしまったり、お金を稼ぐ大変さや、積み上げる時間の感覚が持てないまま大人になってしまうことがあります。周囲からは「資産家の家の子」として期待が集まり、そのプレッシャーの反動で親子関係がこじれたり、本人が道を踏み外しそうになるケースも、現場では珍しくありません。

ここを直視せずに「孫に遺せば税金が軽いから正解」とだけ信じると、税金では得しても、家族の未来で損をします。だから最初に決めるべきは金額ではなく、「孫がそのお金をどう受け止めるか」をコントロールする仕組みを先に作ることです。

年齢の話をすると分かりやすいのですが、未成年のうちは親が子どもの財産を管理できるので、たとえ数百万円、数千万円の資金があったとしても、運用や管理の仕方次第では「自由に使えるお金」にはしないで済みます。

大切なのは「お金の管理」

ここで大事なのは、“お金を渡す”と“お金を自由に使える状態にする”は別物だと理解することです。多くの家庭が失敗するのは、贈与した事実だけを作って、実際の管理をあいまいにしたり、逆に成人後も親が握り続けて「名義だけ本人」という形にしてしまうことです。特に18歳が成人年齢になってからは、いつまでも親が通帳や印鑑やカードを握っていると、外形上「本人の財産」に見えても、実態としては親が支配していると受け取られかねません。

そこで慌てて「じゃあ本人に全部渡そう」と切り替えた瞬間、もし口座に何千万円も積み上がっていたら、その日から孫の世界は変わってしまいます。大人になった途端に大金の自由を手にするのは、本人がどれだけ真面目でも、誘惑や勘違いのリスクが跳ね上がるからです。孫にお金を遺す設計で本当に怖いのは、税金ではなくこの“成人の段差”です。

じゃあ、どうすればいいのか。答えはシンプルで、「普通預金に置かない」ことです。普通預金に置くというのは、いつでも使える形で“自由”を与えるのとほぼ同義になります。そこで使える手としてよく出てくるのが、贈与したお金をそのまま寝かせず、将来に向けて増えて戻ってくる設計に変換してしまうことです。

最強の無駄遣い防止法

たとえば積立型で将来に返ってくるタイプの商品にして、当面は引き出して浪費できない構造にしておく。そうすると、無駄遣い防止にもなり、将来「30歳くらいになったら増えて受け取れる」ような形にしておけば、孫にとっても“人生の途中で効く資金”として意味が出てきます。さらに、ただ鍵をかけるだけで終わらせず、NISAのような制度も含めて「複利で増やす」という考え方を、親子で一緒に学ぶ方向に持っていくといいですね。税金対策として孫へ移すのにとどまらず、孫が自分の人生を支える金融リテラシーを身につけていく流れが作れるからです。

タイミングは、18歳になってから始めてもいいし、それより前から少しずつ始めてもいいでしょう。ただ、18歳未満の時点では親が口座を開いたり銘柄を選んだりすることになるので、実務的には「親がやっている運用」に近くなります。だからこそ、教育としてのベストは、ある程度会話が成立して本人の理解が追いついてくる年齢、たとえば15歳くらいから「これは無駄遣いするお金じゃない」「複利で増やしていくお金なんだ」という前提を丁寧に刷り込んで、一緒に考える時間を作ることです。

孫へ伝えたいひと言

ここでおじいちゃんおばあちゃんの存在が効きます。「これは君を甘やかすためじゃなくて、未来を守るための資金だよ」と、贈与の意図を言葉で渡す。それができると、お金の教育が“説教”にならずに、家族のストーリーになります。税金の話だけでは作れない価値が、ここで初めて生まれます。

孫にお金を遺すすごいノウハウは、結局のところ「税金で得する方法」ではなく、「孫が壊れないように遺す方法」です。成人の段差で事故らないように、自由に使える状態を急に作らないように、普通預金に積み上げて放置しないように、そして何より、金額より先に“どう使うお金なのか”の思想を一緒に渡すこと。孫に残すお金が、孫の人生を軽くするのか、歪めるのかは、ここで決まります。

（本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・加筆を行ったものです）