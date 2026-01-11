【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年1月5日〜1月11日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では我慢しながら落ち着いていましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
情熱的で自信がある時です。自分の存在を世の中に広めていくことを使命だと思うでしょう。その勢いに自分を保てない人も周囲にいるようです。仕事や公の場では努力が実る流れです。その分、自分の悪い癖などを治していかないといけないでしょう。見られている意識もアップします。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
我慢しないといけないことが増えていきます。ライバルの方が伸び伸びできている様子を目にしてしますが、それでも自分を煌びやかに見せることは控えると良いでしょう。シングルの方は、自分の感情を抑えられない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの細かい所には気付かない時です。
｜時期｜
1月14日 バランスを崩す ／ 1月15日 新展開
｜ラッキーアイテム｜
ドーナツ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞