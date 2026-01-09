アメリカ中西部・ミネソタ州で移民当局の職員が発砲し女性が死亡した事件をめぐり、現地で始まった移民当局への抗議活動は全米各地に広がっています。

「ICEを止めろ」

事件があったミネソタ州・ミネアポリスでは、多くの市民らがICE＝移民・税関捜査局に対する抗議の声をあげてデモ行進しました。

デモ参加者

「ひどいことだ。ここにICE（移民・税関捜査局）は必要ない。私たちはうまくやっていた」

7日、ICEの職員が車に向けて発砲し、運転していた女性（37）が死亡しました。現場近くには取り締まりの対象にされていた全米最大級のソマリア系移民のコミュニティがありましたが、女性は捜査対象ではなく、子どもを小学校に送った帰りだったということです。

記者

「事件現場には多くの人が集まり、ろうそくに火を灯し、賛美歌を歌って女性を追悼しました」

移民当局の職員の発砲によって女性が死亡した事件。現場があるミネソタ州・ミネアポリスでは、ICE＝移民・税関捜査局に対する大規模な抗議デモが行われました。現場近くに住む移民は…

ソマリア系移民

「ここ2週間ほど眠れていません。（トランプ）大統領が、私たちのことをごみ呼ばわりしてから全く眠れません」

8日朝の抗議活動では、デモ隊と当局が衝突し11人が拘束。抗議活動はニューヨークなど全米各地に広がっていますが、バンス副大統領は発砲した職員を「正当防衛だった」と擁護しています。

こうした中、西部オレゴン州のポートランドでも移民当局の職員が発砲し、男女2人がけがをしました。

国土安全保障省は声明で、2人はベネズエラのギャング関係者だとしていて、車に乗っていた2人に税関・国境取締局の職員が自らの身分を明かしたところ、職員をひき殺そうとしたため、発砲したと説明しています。