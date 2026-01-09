バンダイは、食玩（食品玩具）「PlayStation/ミニチュアチャーム付きビスケット」を、2026年2月に全国のスーパーおよびコンビニエンスストアなどの菓子売り場で発売する。

「PocketStation」やシークレットを含む全11種

「PlayStation」と「PlayStation 2」のゲーム機本体とコントローラー、メモリーカードなどを細部まで再現したミニチュアチャームを同梱。付属のボールチェーンでカバンやポーチなどに付けて楽しめる。

ビスケットはバター風味で、PlayStationを象徴するPlayStation Shapes Logo"△〇×□"と、PlayStation Family Markのボタン風デザイン。

ミニチュアチャームのラインアップは、「PlayStation」「PlayStation 2」「アナログコントローラ（DUALSHOCK2）ブラック」「メモリーカード（PlayStation）」「メモリーカード ブラック（PlayStation 2）」「アナログコントローラ（DUALSHOCK）クリスタル」「アナログコントローラ（DUALSHOCK2）セラミック・ホワイト」「PocketStation」「PlayStation Family Mark」「シークレット」全11種。

価格は385円（税込）。