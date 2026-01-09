この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【通知が多すぎる】公式LINEを完全に削除する方法――この動画で、LINE専門家のひらい先生が、公式LINEアカウントの削除方法を具体的に解説した。

動画の冒頭でひらい先生は「それでは、いきましょう」と視聴者に呼びかけ、さっそくLINE（フリー）アプリの操作をスタート。ホーム画面の下側を開き、「友達リストのすべてを見る」ボタンをタップするよう丁寧に誘導した。

「今、このホーム画面に移ります。そうすると、友達リストというところがある」と説明し、公式アカウントのタブがどこにあるかを分かりやすく案内。さらに、「この右のところに公式アカウントというものがあるんですね。これを開いていきます」と、実際の画面を見せながら段階を踏んで操作法を伝えている。

「今、179というふうに表示されているんですけれども、これが今、自分が友達追加している公式アカウントなんですね」と、自身の登録状況も示しつつ、公式アカウントをリストから確認する手順を詳細に解説。「これをずっとね、いろいろ見ていくと、いろんな公式アカウントが、にね、登録指定されていると思うんです」と視聴者の状況にも言及した。

動画の締めでは「これで登録済みの公式アカウントが確認できるので、不要なアカウントを整理し、通知をすっきりさせましょう」とアドバイスし、日々増え続ける通知に悩むユーザーに向けて、公式LINE管理のポイントをまとめていた。

