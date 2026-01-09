【通知が多すぎる】公式LINEを完全に削除する方法を LINE専門家ひらい先生が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【通知が多すぎる】公式LINEを完全に削除する方法――この動画で、LINE専門家のひらい先生が、公式LINEアカウントの削除方法を具体的に解説した。
動画の冒頭でひらい先生は「それでは、いきましょう」と視聴者に呼びかけ、さっそくLINE（フリー）アプリの操作をスタート。ホーム画面の下側を開き、「友達リストのすべてを見る」ボタンをタップするよう丁寧に誘導した。
「今、このホーム画面に移ります。そうすると、友達リストというところがある」と説明し、公式アカウントのタブがどこにあるかを分かりやすく案内。さらに、「この右のところに公式アカウントというものがあるんですね。これを開いていきます」と、実際の画面を見せながら段階を踏んで操作法を伝えている。
「今、179というふうに表示されているんですけれども、これが今、自分が友達追加している公式アカウントなんですね」と、自身の登録状況も示しつつ、公式アカウントをリストから確認する手順を詳細に解説。「これをずっとね、いろいろ見ていくと、いろんな公式アカウントが、にね、登録指定されていると思うんです」と視聴者の状況にも言及した。
動画の締めでは「これで登録済みの公式アカウントが確認できるので、不要なアカウントを整理し、通知をすっきりさせましょう」とアドバイスし、日々増え続ける通知に悩むユーザーに向けて、公式LINE管理のポイントをまとめていた。
動画の冒頭でひらい先生は「それでは、いきましょう」と視聴者に呼びかけ、さっそくLINE（フリー）アプリの操作をスタート。ホーム画面の下側を開き、「友達リストのすべてを見る」ボタンをタップするよう丁寧に誘導した。
「今、このホーム画面に移ります。そうすると、友達リストというところがある」と説明し、公式アカウントのタブがどこにあるかを分かりやすく案内。さらに、「この右のところに公式アカウントというものがあるんですね。これを開いていきます」と、実際の画面を見せながら段階を踏んで操作法を伝えている。
「今、179というふうに表示されているんですけれども、これが今、自分が友達追加している公式アカウントなんですね」と、自身の登録状況も示しつつ、公式アカウントをリストから確認する手順を詳細に解説。「これをずっとね、いろいろ見ていくと、いろんな公式アカウントが、にね、登録指定されていると思うんです」と視聴者の状況にも言及した。
動画の締めでは「これで登録済みの公式アカウントが確認できるので、不要なアカウントを整理し、通知をすっきりさせましょう」とアドバイスし、日々増え続ける通知に悩むユーザーに向けて、公式LINE管理のポイントをまとめていた。
関連記事
【LINEを始めたい方向け】LINE(ライン)新規登録を一撃でマスター！安心して使える設定方法をLINE専門家ひらい先生が解説
【LINEの新規登録方法】新しくアカウントを作成する方法【2026年最新版】
年賀状より喜ばれる！？LINEで送るあけおめメッセージのコツをLINE専門家ひらい先生が解説
チャンネル情報
\らくらくLINE教室って？／▼ひらいの自己紹介動画https://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860代以上のシニア世代に向けて、静岡県を中心にLINEの使い方をサポートしています■取材・コラボ・お仕事のご依頼はこちらinfo@hira-line.com