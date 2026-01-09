カップルで行きたいと思う「長野県の道の駅」ランキング！ 同率2位「北信州やまのうち」「白馬」を抑えた1位は？
温かい飲み物を片手に、冬の澄んだ空気を感じながら進むドライブは、特別なイベントがなくても心地よいものです。 地域の文化や美味しいものが一堂に会する拠点をいくつか巡りながら、気ままに冬の休日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「長野県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「自然豊かな山景色や渓流が近く、温泉や散策スポットも楽しめて、二人でリラックスした時間を共有できるから」（40代男性／静岡県）、「鮮で豊富な地元産農産物（野菜、果物、きのこ等）が手に入り、特に『すがかわ法印そば』など地域ならではの特産品やグルメが楽しめるからです」（20代男性／大阪府）、「景色が良くのんびり過ごせそう」（40代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「白馬は雄大な山々の景色が広がり、カップルで訪れると非日常感を味わえます。冬はスキー、夏は登山やハイキングの拠点として利用でき、季節ごとに違った楽しみ方ができるのが魅力です。地元グルメも揃っていて、旅の思い出作りにぴったりです」（40代男性／北海道）、「北アルプスの雄大な景色を間近に感じられ、カフェや温泉、散策と組み合わせた大人のデートを楽しめるから」（40代男性／大阪府）、「きれいな景色を見るときの休憩にしたい」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「オアシスおぶせは、街歩きとカフェ巡りを一緒に楽しめ落ち着いた雰囲気でデートしやすい安心感があります」（40代女性／埼玉県）、「施設内が開放的で明るくて立ち寄りたい。長野のお土産を買うならココがいいなぁ」（40代女性／長崎県）、「小布施の落ち着いた街並みに溶け込む道の駅で、散策デートにぴったりです。おしゃれなカフェや甘味処も周辺に多く、食べ歩きを楽しめる点が魅力。ゆっくり会話を楽しみながら過ごせる、大人のカップル向けの雰囲気だと感じました」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
同率2位：北信州やまのうち（下高井郡山ノ内町）／33票2位にランクインしたのは、志賀高原の入り口に位置する「北信州やまのうち」。周辺には湯田中渋温泉郷や、スノーモンキーで有名な地獄谷野猿公苑があり、観光の拠点としてカップルにも人気のスポットです。売店では特産のリンゴやブドウなどの新鮮なフルーツ、そばの実を使ったお土産が充実。落ち着いた雰囲気の中で信州の豊かな自然と味覚を楽しめるのが魅力です。
同率2位：白馬（北安曇郡白馬村）／33票同率で2位となったのは、北アルプスの絶景を望む「白馬」です。雄大な白馬三山をバックにドライブを楽しめる最高の立地にあり、冬はスキー、夏はハイキングやアウトドアを満喫するカップルの休憩に最適。地元の特産品である古代米「紫舞（むらさきまい）」を練り込んだ「紫米おやき」や、白馬ならではのグルメも人気です。四季折々のダイナミックな山岳景観は、二人の思い出に残るフォトスポットとしても定評があります。
1位：オアシスおぶせ（上高井郡小布施町）／36票1位に輝いたのは、高速道路のサービスエリアからもアクセス可能な「オアシスおぶせ」です。栗の町として知られる小布施町にあり、名物の栗菓子や栗おこわを堪能できるレストランが充実。広大な公園が隣接しており、散策やアクティビティを一緒に楽しめるのもカップルに支持される理由でしょう。歴史ある街並みの散策とセットで立ち寄れる、利便性とレジャー性を兼ね備えた人気スポットです。
