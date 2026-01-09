°ì»þ´ü¤ÏÊì¤¬Êª¸ð¤¤¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤¬¡Ä¾®Àô¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤¬Ž¢·î¼ý1000Ëü±ßÄ¶¤Î¥Ï¡¼¥óŽ£¤Ë"´óÀ¸"¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¢£¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤ÏÌ¼¤«¤é¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Î¹ÔÊý
NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±ºÇ½é¤ÎÂè14½µ¡Ê1·î5Æü¡Á9ÆüÊüÁ÷¡Ë¤«¤é¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎºÇ¸å¤Î²ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È·ë¤Ð¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è2¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£
¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆ±Î½¤Î¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤âÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤Æ¡¢µÏÃÛ¤ÎÂç¼Ò¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ð±ÀÂç¼Ò¤òË¬¤ì¡¢°¦¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¤Î¤Á¤Î¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤¬¡¢¶Ó¿¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¤È°ì½ï¤Ë½Ð±ÀÂç¼Ò¤òË¬¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¥È¥¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾®Àô¥»¥Ä¤¬¹çÎ®¤·¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë7·î¤Î¤³¤È¡£¥É¥é¥Þ¤È»Ë¼Â¤ÏÉ¬¤º¤·¤â½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Âè14½µ¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î²Æ¤â¶á¤Å¤¯¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Åö»þ¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤Î·ëº§¤Ê¤É¤Û¤«¤ËÎã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥È¥¤â²ÈÂ²¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÍÜÉã¤Î¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ÈÍÜÊì¤Î¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢ÍÜÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿Êó½·¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿·î³Û20±ß¤Îµë¶â¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î20±ß¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì³µ¤Ë¤ÏÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Êª²Á¿å½àÅù¤«¤é´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢70Ëü±ß¤«¤é80Ëü±ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ËÁêÅö¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥È¥¤Ï»ÎÂ²¤ÎÌ¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÍÜ²È¤Î¾¾Ìî²È¤ÏÇüÂç¤Ê¼Ú¶â¤ò¤«¤«¤¨¡¢¶ËÉÏÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸²È¤Î±«À¶¿å²È¤â¡¢Åö¼ç¤Ç¥È¥¤Î¼ÂÉã¤ÎÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤ÎÉÂË×¸å¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Û¤ÉÎíÍî¤·¡¢¥È¥¤Î¼ÂÊì¤Î¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ï¡¢°ì»þ¤ÏÊª¸ð¤¤¤Ë¤Þ¤Ç¿È¤ò¤ä¤Ä¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÍÜ²È¤ÈÀ¸²È¤ÎÎ¾Êý¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥È¥¤Îµë¶â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½÷Ãæ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
µë¶â¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥¤Î²ÈÂ²¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£
¢£¥»¥Ä¼«¿È¤¬¸ì¤Ã¤¿·ëº§ÈëÏÃ
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Î¤½¤ì¤È¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¤½¤³¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¥È¥¤Ï¡¢ÌÀ¼£23Ç¯¤Î½©¤´¤í¤Ë¥Ï¡¼¥ó¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¼Ú²È¤Þ¤ÇËèÄ«¡¢ÍÜ²È¤«¤éÄÌ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£24Ç¯¤Î2·î¾å½Ü¤´¤í¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é½»¤ß¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤ÇÈà½÷¤¬¥Ï¡¼¥ó¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ½»¤ß¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥»¥Ä¼«¿È¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥óÀÂµî25¼þÇ¯¡Ê1929¡Ë¤òµÇ°¤·¤¿ÅìµþÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ÎÇ¯¡ÊÃð¡¦ÌÀ¼£23Ç¯¡Ë¤Î½½Æó·î»ä¤ÏÈ¬±À¤Îµö¤Ë²Ç¤®¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¼Â²È¤Ï¸Å¤¤»ÎÂ²¤Ç¤¹¤¬Éã¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·ÊÌ¤ËÈ¿ÂÐ¤ò¾§¤¨¤ë¿ÆÂ²¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡ÖÉã¡×¤Ï¼ÂÉã¤Î¾®ÀôÌ«¡Ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î±«À¶¿åÑ£¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Ç¡¢ÌÀ¼£23Ç¯¡Ê1890¡Ë12·î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯µìÎñ¤ò»Ø¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢À¾Îñ¤ÎÆ±23Ç¯¡Ê1891¡Ë2·î¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥»¥Ä¤¬¥Ï¡¼¥ó¤Î¤â¤È¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿»þ´ü¤Î¤³¤È¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¥»¥Ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Åö½é¤Ï¾ª¤ò·ó¤Í¤¿½÷Ãæ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÍÎ¾ª¡Ê¥é¥·¥ã¥á¥ó¡Ë¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬·ù¤Ç¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤È¤ò¡Ö²Ç¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£¼ÂÊì¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤¬²È¤ò¼Ú¤ê¤ÆµßºÑ
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥»¥Ä¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Î²È¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¤Ï¤¸¤á¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ½÷Ãæ¤òÄ¶¤¨¤ë¤¢¤Ä¤«¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤¬»ÎÂ²²°Éß¤Ø¤ÎÅ¾µï¤ò´õË¾¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë6·î22Æü¡¢¾¾¹¾¾ë¤ÎÆâËÙ¤ËÌÌ¤·¤¿ËÌËÙÄ®¤Ë¤¢¤ë¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¡×¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Î¸ý½Ò¤òÉ®µ¤·¤¿¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¡ÊÃð¡¦¼µÆ»¸Ð¤ËÌÌ¤·¤¿¼Ú²È¡Ë¤Ç¤ÏÉÔÊØ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Æó½½»ÍÇ¯¤Î²Æ¤Î½é¤á¤Ë¡¢ËÌËÙ¤È¿½¤¹¤È¤³¤í¤Î»ÎÂ²²°Éß¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤·¤Æ°ì²È¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡¿»ä¶¦¤È½÷Ãæ¤È»ÒÇ¤È¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¥»¥Ä¤¬½÷Ãæ¤À¤Ã¤¿¤É¤³¤í¤«¡¢½÷Ãæ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤Ï¼ÂÊì¤Î¥¿¥¨¤Î¤â¤È¤ËËè·î¡¢µë¶â¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë10±ß¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥»¥Ä¤¬¼ÂÊì¤Î¾®Àô¥Á¥¨¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µë¶â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÌËÙÄ®¤ÎÉð²È²°Éß¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤Î¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ë¾®¤µ¤¤²È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²ÈºâÆ»¶ñ¤âÄ´Ã£¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ä¤ÎÍÜ²È¤Ç¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¾¾Ìî²È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë°ð³À²È¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¸ÈŽ¥¥È¥ß¤Î±¦ËË¤Ë»Ä¤Ã¤¿°ìÀ¸¾Ã¤¨¤Ê¤¤½ý
ËÌËÙ¤ÎÉð²È²°Éß¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤«¤é5¥«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤ÌÀ¼£24Ç¯¡Ê1891¡Ë11·î¡¢¥Ï¡¼¥óÉ×ºÊ¤Ï·§ËÜ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤¬·§ËÜ¤ÎÂè¸Þ¹âÅù³Ø¹»¤ËÅ¾½Ð¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÍÜÉãÊì¤Î°ð³À¶â½½Ïº¤È¥È¥ß¡¢ÍÜÁÄÉã¤ÎËü±¦±ÒÌç¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡¢¥Õ¥ß¡¢´ª±¦±ÒÌç¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤â¡¢¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ·§ËÜ¤Î²È¤ËÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ï¡¼¥ó¤Î·îµë¤Ï¾¾¹¾»þÂå¤Î100±ß¤«¤é200±ß¤Ø¤ÈÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤¤¤Þ¤Î700Ëü±ß¤«¤é800Ëü±ß¤ËÁêÅö¤¹¤ë¶â³Û¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£À¸³è¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¡¢¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤ÏÉÏº¤¤«¤é´°Á´¤ËÃ¦¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤ÎÎ®µ·¤Ë½¾¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¸¦µæ¤ÎÂçÀèÇÚB¡¥H¡¥¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ó¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö°ìÆ±¤¬ºÂ¤ËÃå¤¯»þ¤Ë¤Ï¡¢Ì¾ÍÀ¤ÎÃÏ°Ì¤Ï¤¤¤Ä¤âÇ¯Îð¤È¿Æ»Ò¤Î½ç¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢»ä¤Ï»ÍÈÖÌÜ¡¢ºÊ¤Ï¸ÞÈÖÌÜ¤ÎÀÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÏ·¿Í¤¬ºÇ½é¤Ë¤â¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÄ¹Ã«ÀîÍÎÆóÃø¡ØÈ¬±À¤ÎºÊ¡Ù¤è¤ê¡Ë¡£Ëü±¦±ÒÌç¡¢¶â½½Ïº¡¢¥È¥ß¡¢¥Ï¡¼¥ó¡¢¥»¥Ä¤È¤¤¤¦½çÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î»Å»ö¤Ï¤Ï¤«¤É¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°·Ç½ñ¤«¤é°úÍÑ¤¹¤ë¡£¡ÖÅö»þ»Í½½È¬ºÐ¤Î¥È¥ß¤Ï¡¢Ìµ³Ø¤ÇÌÂ¿®¤Ë¤âÌµÈãÈ½¤Ê½÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢´ïÍÑ¤ÇÎ§µ·¤ÊÆ¯¤¼Ô¤Ç¡¢¤½¤ÎÌµ»ä¤½¤Î¤â¤Î¤Î¿´¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ë·É°Õ¤È°¦¾ð¤òÊú¤«¤»¤ë¡£°Ê¸å¤ÏÎ¢Êý¤È¤·¤Æ²È¤ÎÃæ¤Î°ìÀÚ¤òÍÂ¤«¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤È¼¹É®¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¡¢¥»¥Ä¤¬ÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡×
ÌÀ¼£26Ç¯¡Ê1893¡Ë11·î17Æü¡¢¥»¥Ä¤È¥Ï¡¼¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë½é¤á¤Æ¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë°ìÍº¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢°ìÍº¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥È¥ß¤¬¡¢¿À¼Ò¤ÎÀÐÃÊ¤Çíµ¤¤Ê¤¬¤éÂ¹¤ò¼é¤ê¡¢±¦¤ÎËË¤Ë°ìÀ¸¾Ã¤¨¤Ê¤¤½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ï¡¼¥ó¤Î·îµë¤Ï1000Ëü±ßÄ¶¤Ë
ÌÀ¼£27Ç¯¡Ê1894¡Ë10·î¤«¤é2Ç¯¶á¤¯¡¢¥Ï¡¼¥ó¤Ï¿À¸Í¤ÇÊë¤é¤·¡¢¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆËü±¦±ÒÌç¤À¤±¤Ï¾¾¹¾¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¶â½½Ïº¤È¥È¥ß¤Ï¥Ï¡¼¥óÉ×ºÊ¤ÈÆ±µï¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÌÀ¼£29Ç¯¡Ê1896¡Ë9·î¤«¤é¤ÏÅìµþÊë¤é¤·¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥ó¤Î¿¦¾ì¤ÏËÜ¶¿¤ÎÅìµþÄë¹ñÂç³Ø¤Ç¡¢·îµë¤Ï¤Ê¤ó¤È400±ß¡Ê¤¤¤Þ¤Î²ßÊ¾²ÁÃÍ¤ÇÀé¿ôÉ´Ëü±ß¤«¡Ë¡¢5Ç¯¸å¤Ë¤Ï450±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ°õÀÇ¤âÆþ¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ä¤Ï¡¢¾¾¹¾¤Ë¤¤¤ë¼ÂÊì¤Î¥Á¥¨¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È»ÅÁ÷¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥¨¤Ï¥»¥Ä¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤¬¤¤É¤Î¡¢¿½¤Ê¤µ¤ì¤·¤Ë¤ï¤È¤Õ·î¤«¤é»°É´¤Ë·î¤±¤Õ¤¬¤Ê¤ê¤·¤È¿½¤·¤Ê¤é¤ì¤·¤Æ¡¢¤æ¤á¤«¤È¤Ð¤«¤ê¤è¤í¤³¤Ó¿½¤·¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ð³À¶â½½ÏºÅÂ¤¬¿½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢º£·î¤«¤é·îµë¤¬300±ß¡ÊÃð¡¦ËÜÅö¤Ï400±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤À¤È¤è¤í¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¥»¥Ä¤ÎÍÜÁÄÉã¤ÎËü±¦±ÒÌç¤Ë¡¢100ÀÐ¼è¤ê¤Î²È¤ÎÍÜ½÷¤¬1200ÀÐ¼è¤ê¤Î²È¤Î±üÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¶ËÉÏ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¼ÂÊì¤äÍÜÁÄÉã¡¢ÍÜÉãÊì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥»¥Ä¤¬¡Ö¹âµë¼è¤ê¡×¤ÎºÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢£Íî¤Á¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤¿°ð³À²È¤âÉü³è¤·¤¿
¶â½½Ïº¤È¥È¥ß¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÆ±µï¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤Î°ìÍº¤¬4ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤«¤é¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤Î³Ø½¬¤¬¤Ï¤¸¤á¤é¤ì¡¢¤â¤Á¤í¤ó±Ñ¸ì¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤¬¶µ¤¨¤¿¤¬¡¢¹ñ¸ì¤ÎÃ´Åö¤ÏÁÄÉã¤Î¶â½½Ïº¤À¤Ã¤¿¡£Ì»¤ËÍÜ¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶â½½Ïº¤â¥È¥ß¤â²È¤Î¤Ê¤«¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶â½½Ïº¤Ï»þ¤Ë¡¢²È¤Î¶á¤¯¤Î¶õ¤ÃÏ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¸«»ö¤ÊµÝ¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢°ßÄÙáç¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤ÆÌÀ¼£33Ç¯¡Ê1901¡Ë11·î¤Ë»àµî¤·¤¿¡£µýÇ¯59¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥ß¤Ï¥Ï¡¼¥ó¤Î»à¸å¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î°ð³À²È¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥ó¤È¥»¥Ä¤Î¼¡ÃË¤Ç¤¢¤ë´à¤¬¥È¥ß¤ÎÍÜ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¡£
----------
¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£ÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢¶áÀ¤»Ë¤¬Ãæ¿´¤À¤¬¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ï¹¤¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¾ë¤ÎÃÍÂÇ¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡¢ ¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡¢¡ØÌ¥ÏÇ¤Î¥ª¥Ú¥é²Î¼ê50 ²ÎÀ¼¤Î¥«¥¿¥í¥°¡Ù(¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°)¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÎò»ËÉ¾ÏÀ²È¡¢²»³ÚÉ¾ÏÀ²È ¹á¸¶ ÅÍ»Ö¡Ë