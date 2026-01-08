軽快な打ち心地！シンプルで使いやすいフルサイズキーボード
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3台マルチペアリングに対応した、シンプルで使いやすいツートンカラーのフルサイズキーボード「400-SKB082」を発売した。
■デスクに映える、静かな存在感
ガンメタリックとブラックのツートンカラーが、デスク全体を引き締めるシンプルで上質なデザイン。主張しすぎない佇まいながら、近づくとわかる質感の良さが、使う人の美意識をさりげなく表現する。オフィスにも在宅環境にも自然に溶け込み、毎日の作業空間をワンランク上へと導く。
■指が迷わない、軽快な打鍵体験
キーには指先にフィットする凹み形状を採用。パンタグラフ式ならではの軽快な打ち心地で、長時間の入力でもストレスを感じにくい設計だ。表面にはさらりとしたUV塗装を施し、触れた瞬間に伝わるなめらかさも魅力。毎日使うものだからこそ、打鍵感に徹底的にこだわりった。
■3台同時接続で、作業を止めない
Bluetooth接続2台に加え、USBレシーバー1台の計3台までマルチペアリングに対応。キーを押すだけで瞬時に接続先を切り替えられるため、PC・タブレット・スマートフォンを横断する作業もスムーズだ。デバイスを行き来する現代の働き方にフィットした設計だ。
■OSを選ばない、賢い対応力
Windows、macOS、iOS、Android、Chrome OSに対応し、接続したOSを自動で判別して最適な配列に切り替え。設定に悩むことなく、どの端末でも快適に使用できる。さらに、ショートカットキーやCopilotキーを搭載し、日々の操作効率を一段と高める。
■安定感と自由度を両立した設計
約600gの適度な重量感により、タイピング中もズレにくく安定した操作ができる。スタンドは3段階で角度調整でき、手首への負担を軽減する。USB-C充電式で、充電しながらの使用にも対応。実務視点で「欲しい」を積み重ねた、完成度の高い一台だ。
シンプルで使いやすいツートンカラーのフルサイズキーボード「400-SKB082」
シンプルで使いやすいツートンカラーのフルサイズキーボード「400-SKB082」
