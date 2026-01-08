この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【三連休】10日から暴風警戒 11日と12日は警報級大雪も」と題した動画を公開。1月10日からの三連休にかけて、日本の上空に今シーズン一番の強い寒気が流れ込み、警報級の暴風や大雪に見舞われる恐れがあると注意を呼びかけた。



松浦氏によると、10日(土)に日本海で低気圧が急速に発達し、前線を伴って進む。この影響でまず南西の風が強まり、北陸や中国、九州北部地方では最大風速20～23メートル、最大瞬間風速30～35メートルに達する暴風となる見込みだ。波の高さも北陸・中国地方で6メートル、近畿地方で5メートルと大しけが予想される。天気は初め雨の所が多いものの、前線が通過した後は強い寒気が流れ込み、11日(日)の明け方ごろから次第に雪に変わっていくという。



連休後半の11日(日)から12日(月)にかけては、強い冬型の気圧配置が続く。特に「日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）」と呼ばれる発達した雪雲の帯が形成され、東北から北陸の日本海側を中心にドカ雪になる恐れがある。48時間で予想される降雪量は、山沿いの多い所で70cmを超え、平地でも20～30cm前後の雪が積もる可能性がある。さらに、このJPCZが南下するタイミングでは、雪雲が山を越えて太平洋側にも流れ込むため、普段は雪の少ない地域でも大雪への警戒が必要である。



松浦氏は、三連休中は警報級の暴風や大雪により、猛吹雪による視界不良や交通障害が発生する可能性が高いと指摘。特に車での移動はホワイトアウトなどの危険が伴うため、最新の気象情報や交通情報を確認し、不要不急の外出は控えるよう強く呼びかけている。