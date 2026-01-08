コートを着ても脱いでも着膨れしない「重ねた方がすっきり見える」ニットの選び方





重ね着ですっきり見える「重ねやすいニット」

ラクに着られるけど着膨れしない、隠したいところを隠しつつも野暮ったくない。そんなわがままも解決する2つのニットをピックアップ。トップスの上から重ねるのにも、コートの中にも。体型カバーとセンスアップを同時にかなえる賢いニットの選び方。







細みボトムにぴったりな「ゆる長丈」

ブラウンリブニット／NKNIT 中に着たカットソー／ロンハーマン パンツ／LE PHIL

締まるボトムと一緒だからバランスがとりやすい、ケーブルやあぜ編みのカジュアルさ。お尻が隠れるサイズ感で気になるところはカムフラージュし、ラクさときちんとを両立。あえて体が泳ぐサイズ感を選ぶことで、華奢なパーツが際立ち、むしろ女性らしさが引き立つという逆説的な選び。



やや光沢のある黒パンツでモダンにアップデート。ダークトーンで縦のシルエットを強調しつつ、足元にはクリーンな白スニーカーを。 この「重さと軽さの計算されたギャップ」がポイント。







華奢見えする「ざっくり＋ゆったり」カーディガン

ブルーカーディガン／AKTE 中に着たニット／Oblada（シンチ） ブラウンタイトスカート／uncrave

コートの中にも仕込めて、コートを着るほどでもないけれど、一枚では心許ないときにも。頼れるボリュームカーディガン。は、インナーをコンパクトにまとめ上からバサッと羽織る。 この「外は大きく、中は小さく」のコントラストこそが、上半身を華奢に見せる最短ルート。



ミントブルーも、毛足の長いシャギー素材でマイルド＋モードな表情に。 インナーとボトムをダークトーンで引き締めれば、甘すぎず、辛すぎないバランスに着地。







