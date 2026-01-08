絶対に帰りたくないウルフドッグさんの抵抗が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で168万8000回再生を突破し、「わかっててやってる(笑)」「可愛いから許せちゃう」「うちの4歳男子と同じw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『絶対に帰りたくない！』大きなウルフドッグを車に乗せようとした結果→想像以上に大変な『帰宅拒否』】

絶対に帰りたくないウルフドッグ

Instagramアカウント「wakatuna_wolf」の投稿者さんは、柴犬の『わかめ』ちゃん、ウルフドッグの『つな』ちゃん、ベンガルの『かつお』ちゃんとの賑やかな毎日を紹介しています。今回は、つなちゃんとおでかけした際の一幕を紹介しました。

公園で遊び、車で帰宅することとなったつなちゃん。女性と一緒に走って車に戻り、そのままの勢いで後部座席へと乗り込むはずでした。しかし、つなちゃんは直前でブレーキ！！車に乗る代わりに、女性に飛びついてきたといいます。

実は、つなちゃんは「帰宅拒否」をしていたとのこと。楽しいお散歩が終わるのが嫌で、車に乗りたくないという意思表示をしたのです。

気持ちに素直すぎる姿にほっこり

つなちゃんの機嫌を取りながら後部座席に誘導しても、なかなか乗車してくれません。抵抗するものの、後部座席に前足をかけ、「やるべきことはわかってる」とアピールするのも忘れなかったそう。そこで、いったん車から離れ、もう一度走って車に乗り込むという一連の流れを行ったそうです。

それでもつなちゃんは、車に乗ることを断固拒否したのでした。結局、一連の流れを5回ほど行い、最後は静かに圧をかけて乗せたのだそう。とっても大きな体で、子供のように駄々をこねる姿がかわいいつなちゃんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「大変そうだけどかわいい…」「意思がちゃんとしていていい」「駄々をこねる背中がたまらない」などたくさんの反響がありました。

留守番中にしていたこと

別の日には、ペットカメラに残されたつなちゃんの様子も投稿されています。このとき、つなちゃんはお留守番していたそう。しかし、その行動に絶句してしまったといいます。

つなちゃんは、キッチンカウンターによじ登り、キッチンの中をガサゴソ物色していたのです。カウンターを上り下りする姿は迫力満点でかっこいいものの、やっていることは子供のよう…！精悍な風貌でやんちゃな行動をとるつなちゃん、そのギャップが魅力なのかもしれません！！

Instagramアカウント「wakatuna_wolf」には、わかめちゃん＆つなちゃん＆かつおちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「wakatuna_wolf」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。