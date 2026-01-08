【AKB48 佐藤綺星1st写真集「天使の反射角度」】 1月28日発売予定 価格：3,300円

集英社、週刊プレイボーイ編集部は1月28日に発売する「AKB48」佐藤綺星さんの1st写真集「天使の反射角度」の裏表紙を公開した。

本写真集は、「AKB48」の次世代エース・佐藤綺星さんの写真集。シンガポールとインドネシアのビンタン島で撮影を行ない、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦する。

公開された裏表紙では、数多くのアイドル衣装を世に送り出してきたオサレカンパニーが今回のために制作した特注衣装を身にまとった写真を使用。また、特注衣装をプロデュースした茅野しのぶ氏による帯コメントも到着した。

また、本写真集の発売を記念したイベントの実施も決定。1月24日に対面/オンラインで、2月1日に対面で開催される。

【オサレカンパニー・茅野しのぶ氏による帯コメント】

「あいちゃんの瞳の奥には、ふとした瞬間にアニメみたいな星がきらめいて見えることがあります。その光はまるで天使がそっと宿ったようで、彼女が動くたびに、全身から星のパウダーがふわりとこぼれ落ちるような気さえして――。今回の衣装は、そんな幻想的な瞬間から生まれました。そのきらめきは、これまで数々のアイドルたちが見せてきた“神がかる瞬間”とも重なって見え、あいちゃんの中から、新しい時代の幕が静かに開いていくような予感を感じさせてくれました。」

イベント概要

■AKB48佐藤綺星1st写真集「天使の反射角度」発売記念リアルイベント＆オンラインサイン会

【リアルイベント】※抽選販売

・開催日時：1月24日（土）昼ごろ

・開催場所：都内某所（23区内）

・販売方法：抽選による販売になります

※特典、応募期間、当選発表方法など、詳細は

（https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=EI6V6vFHgnUH）をご確認ください

【オンラインサイン会】※抽選販売

・開催日時：1月24日（土）18:30開始（予定）

・配信方法：週刊プレイボーイYouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@shupure/streams）

・販売方法：抽選による販売になります

※特典、応募期間、当選発表方法など、詳細は

（https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=pbyqEMmyxwCM）をご確認ください

■AKB48佐藤綺星1st写真集「天使の反射角度」発売記念お渡し会 ※先着販売

・開催日時：2月1日（日）12:00～

・開催場所：都内某所（23区内）

・販売方法：先着での販売になります（1月10日正午より販売開始）

※特典、販売期間など、詳細は

（https://www.hmv.co.jp/store/event/54641/）をご確認ください

(C)集英社／細居幸次郎