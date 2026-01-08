初のスヌーピーデザインアイテムが「Arpege story」から登場！大人かわいいカーディガンやポーチ、ルームウェアが発売中
「Apuweiser-riche(アプワイザー・リッシェ)」など複数の人気ブランドを集めたセレクトショップ「Arpege story(アルページュストーリー)」から、初の「PEANUTS」デザインアイテムが登場！Arpege story全店舗とCADUNE青山店、Arpege story公式オンラインショップにて発売中だ。
【写真】「Arpege story」初のスヌーピーデザインアイテムを見る
今回登場したのは、世界中で愛されているスヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボしたルームウェアやカーディガン、ポーチなど全4種類。“Make your story”をコンセプトに、働く女性向けのトレンドを取り入れた上品でリッチなスタイルを提案するArpege storyならではの大人かわいいアイテムがそろう。
■スヌーピーの刺しゅうなどが愛らしい！注目アイテムをチェック
「Arpege story〈PEANUTS〉ネルチェックパジャマ」(1万3200円)は、柔らかく起毛したネル素材が心地よいパジャマのセット。クラシックなチェック柄に、胸ポケットのスヌーピーの刺しゅうがアクセントになっている。ゆとりのあるシルエットで締め付け感も少ないため、おうち時間を快適に過ごせそう。カラー展開は、白、赤、紺の3色。
上下セットでの着用はもちろん、トップスは羽織りとしても使える万能アイテム。リラックス感のあるルームウェアを探している方にもおすすめだ。
ふわっとしたループ編みが魅力の「Arpege story〈PEANUTS〉ループカーディガン」(2万2000円)は、配色のポケットや金ボタンが程よく華やぎ、デイリーコーデを大人カジュアルに引き立ててくれるアイテム。フロントのワンポイント刺しゅうも愛らしい。
デニムやスカートと合わせるだけで季節感のある着こなしになるほか、軽めの羽織としてもルームウェアとしても活躍する1枚だ。チャコールグレーと白の2色展開。
「Arpege story〈PEANUTS〉スヌーピーフェイスふわふわポーチ」(4180円)は、ふわふわの触り心地がかわいい、スヌーピーのお顔モチーフポーチ。丸みのあるシルエットと優しいカラーが大人のデイリーにもなじんで、黒とモカ、ピンクと色違いで全3色そろえたくなるキュートさ！
リップや目薬などの細かな必需品の収納にぴったりで、バッグの中でも存在感を発揮するほか、ギフトにもおすすめのアイテム。
ふわっと柔らかな手触りがうれしい「Arpege story〈PEANUTS〉プチふわマスコットチャーム」(2200円)。バッグや鍵にさっと付けられ、コーデのワンポイントにも！スヌーピーとウッドストックの表情がかわいく、ギフトにもおすすめのプチサイズだ。
以上で紹介したアイテムはいずれも、Arpege story全店舗とCADUNE青山店、Arpege story公式オンラインショップで販売中。Arpege story初のスヌーピーグッズを是非ともこの機会にゲットして、冬のおうち時間やワードロープを充実させてみるのはいかが？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
