「シー オブ レムナンツ」にて小規模クローズドテスト「ワンダラー号アルファテスト」を2月5日より実施決定。参加者受付中「第五人格」スタジオの新作。最新トレーラーも公開
NetEase Gamesは、海洋ファンタジーオープンワールドRPG「シー オブ レムナンツ」の公式SNSチャンネルにて、最新実機プレイトレーラーを公開した。「第五人格」を手掛けるJoker Studioの最新作となる本作は、2026年にプレイステーション 5/Android/iOS/PC（Steam）にて発売予定。
また、2月5日より、小規模クローズドテスト「ワンダラー号アルファテスト（Wanderer Test）」を実施することも発表された。実施期間は2月12日までとなり、対応プラットフォームはPC（Steam）。募集期間は1月8日9時から1月23日12時59分までとなっている。対応言語は日本語。
最新トレーラー 公開
最新トレーラーでは、本作の世界観とゲームプレイの中核をなす要素を、実機映像を通じて本格的に紹介。広大な海を自由に航行しながら未知の島々を巡るオープンワールド探索や戦いをはじめ、海でかき集めた財宝を拠点へ持ち帰り、海賊都市「オトピア」を発展させていく都市開発要素など、本作ならではの多層的なプレイ体験が描かれている。
また、航海の途中で立ちはだかる巨大な海獣とのバトルや、10名以上の個性豊かなプレイアブルキャラクターも登場し、それぞれ異なる背景を持つ仲間たちとともに冒険を進めていく本作の物語性も紹介。さらに、シリアスな冒険だけでなく、航海の合間に楽しめるユーモラスで遊び心あふれるミニゲーム要素も収録されており、海賊たちの日常や世界の息づかいを感じさせる内容となっている。【波が来るーー『シー オブ レムナンツ』「ワンダラー号アルファテスト」実機プレイトレーラー】
「ワンダラー号アルファテスト」実施概要
本テストは、「シー オブ レムナンツ」の世界へと踏み出す、限られた船長だけに開かれた最初の航海。プレーヤーは、果てしなく広がる海、名もなき島影、そして賑わいと混沌が交差する海賊たちの世界に身を置き、自らの選択で航路を定めていくことになる。【「ワンダラー号アルファテスト」について】
物語はまだ始まったばかり。断片的な記憶、偶然の出会い、そして海の上で交わされる小さな決断の積み重ねが、やがてひとつの航海譚を形作っていきます。これは完成された冒険ではなく、これから紡がれていく物語の“序章”。正式サービスへと続く長い旅路の、その第一歩を体感できるテストとなっています。
テスト応募概要
テスト形式：小規模クローズドテスト（アルファテスト）
対応プラットフォーム：PC（Steam）
対応言語：日本語
募集期間：1月8日9時 ～ 1月23日12時59分
テスト実施期間：2月5日～ 2月12日
テスト参加方法について
【応募手順】 「シー オブ レムナンツ」公式Xアカウント（@seaofremnantsJP）をフォローする。
「波が来るーー『シー オブ レムナンツ』ワンダラー号アルファテスト 実機プレイトレーラー」の投稿にいいね・リポスト・コメントを行ない、ゲームへの期待や感想を投稿する。
条件を満たした参加者の中から、抽選でテスト参加資格が付与される。
【当選者の発表・参加の流れ】 募集終了後、Xにて当選IDを発表 当選者を公式Discordのテスト専用チャンネルへ招待 テスト開始前に、Discord Botを通じてSteamテストコードを配布 あわせて、テストに関する案内および質疑対応を実施
※テスト参加には、公式Discordへの参加が必須となります。
その他の応募方法
X以外にも、以下の公式コミュニティにて案内される専用応募フォームからテストに応募できる。
・公式Discordコミュニティ
・Steam公式コミュニティ
・Reddit公式フォーラム