年収600万円の30代女性、公務員として冬のボーナス「今年は72万円」　4万円のアップに思うこと

ボーナスは働く原動力になる。しかし、支給額の数字と手元に残るお金のギャップに複雑な思いを抱く人は少なくない。投稿を寄せた30代前半の女性（千葉県／教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収600万円）の冬のボーナスは

「去年は68万円でしたが今年は72万円」

と、前年から4万円アップしたことを報告。その上で、公務員ならではの事情を明かしている。（文：長田コウ）

「もう少し高くてもいいんじゃないか」

女性は「民間の給料が上がると公務員の給料も上がるため」と増額の理由を分析しつつも、手放しでは喜んでいない。職員数が大企業並みである自らの職場に対し、「もう少し高くてもいいんじゃないかと思っています」と心境を明かす。

支給額の使い道について、貯蓄や保険料が天引きされるため「ほとんど口座に振り込まれない」として、こう続けている。

「今年結婚式や新婚旅行をしたので、振り込まれた分のボーナスはその支払いの一部にします」

人生の大きな節目を終えたばかりの女性にとって、今回のボーナスは貴重な補填資金になったようだ。

「ボーナスが200万とかのニュースを見るといいな〜と思います」

大阪府の40代男性（事務・管理職／年収850万円）はメーカーの人事で働いており、今回の冬のボーナスは「昨年と同じで100万ほど」と明かす。決して少ない額ではないが、その内情は切実なようだ。

「結婚して子供もいるので、なにかに使うというより、子供の学費や生活費でなくなってしまいます」

手元を通り過ぎていくまとまった現金に、男性はこう本音をこぼしている。

「上を見ても下を見てもキリがありませんが、ボーナスが200万とかのニュースを見るといいな〜と思います」

さらに、勤務先の業績について「最近は業績が良くないので、ボーナスが下がらないことを祈っています」と、一抹の不安をにじませた。

