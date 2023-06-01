パイレーツは８日（日本時間９日）、コナー・グリフィン内野手（１９）と２０３４年までの９年契約を結んだことを発表した。複数の米メディアによると９年総額１億４０００万ドル（約２２１億円）の超大型契約。１９歳でデビューわずか５試合の選手では異例の契約だ。ミシシッピ州ジャクソン生まれのグリフィンは、２４年ドラフト１巡目（全体９位）でパイレーツから指名された。右投げ右打ちで身長１９０センチ、体重１００キ