Netflixシリーズ「九条の大罪」 2026年4月2日(木) 世界独占配信 Netflixは、4月2日から世界配信するNetflixシリーズ「九条の大罪」より、登場するキャラクターそれぞれが抱える複雑な関係性が垣間見える場面写真とキャラクター相関図を公開した。 国民的ダークヒーロー漫画「闇金ウシジマくん」作者である真鍋昌平による同名漫画を実写シリーズ化した作品。主演は柳楽優