「瞳の中に私がいる」…そんな一言とともに投稿された、1枚の写真が多くの人の心を揺さぶっています。【写真】犬の写真をアップで見ると…「瞳の中に私がいる」話題になっているのは、シェットランドシープドッグ（シェルティ）の写真。投稿したのは、シェルティのイラストやグッズ制作を手がける「ずっこ」さん（@zucco_sheltie）です。写真は約20年前に撮影されたもの。モノクロで写る愛犬の瞳をよく見ると、そこにはカメラを構