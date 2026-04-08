娘から「来てほしい」と頼まれているのに、あっさり断った父・征矢。仕事に家事に育児と、必死に頑張ってきた彼がなぜそんな言葉を口にしたのでしょうか？奏の笑顔だけを支えに生きてきた征矢の決断には、深い事情が隠れていそうです…。>>【まんが】父をやめる日(ウーマンエキサイト編集部)