セザンヌの新作アイライナー＆マスカラが登場！春メイクにぴったり♡

セザンヌの人気アイメイクシリーズから、春の新作が登場！「極細アイライナーEXプラス」にはブラウンブラックの新色が、「グロウコートマスカラ」にはツヤ感あふれるクリアタイプが仲間入りします。どちらも自然な目元を演出しながら、印象的な仕上がりに導いてくれる優秀アイテム♡2026年3月上旬の発売が待ちきれない！

極細アイライナーで目元に自信を

セザンヌ 極細アイライナーEXプラス

693円(税込)

ロングセラー「極細アイライナーEX」がパワーアップしてリニューアル。「極細アイライナーEXプラス」は、00ブラウンブラックの1色展開（税込693円）。

黒と茶の絶妙なバランスで、自然に目ヂカラをプラスします。新しい容器で液含みが向上し、かすれにくく濃密な発色が続くのがポイント。

0.1mmの極細筆で細かいラインも思い通り♪ウォータープルーフ処方で水・汗・涙に強く、長時間美ラインをキープ。ヒアルロン酸Naやモモ葉エキスなど、美容保湿成分もたっぷり♡

濡れツヤまつ毛が叶う新マスカラ

セザンヌ グロウコートマスカラ

660円(税込)

2025年7月発売の「01シアーブラック」に続き、「グロウコートマスカラ」から新たにクリアタイプ（00クリアグロウ）が登場（税込660円）。

1本でクリアマスカラとしても、トップコートとしても使える2WAY仕様です。つるんとした濡れツヤまつ毛を演出しながら、まつ毛のカールをしっかりキープ。

ジェルベースだから束感もきれいに整い、すっぴん風のナチュラルメイクにも最適♪

7種の保湿成分がまつ毛を優しくケアしながら、美しい仕上がりを叶えてくれます。お湯で簡単オフできるのも嬉しいポイント。

2アイテムで叶う洗練アイメイク♡

春のアイメイクは「盛りすぎないけど印象的」がキーワード。セザンヌの新作2アイテムを組み合わせれば、ナチュラルだけどしっかり盛れる旬顔に♪

極細アイライナーで引き締めつつ、ツヤマスカラでふんわり感をプラスすれば、目元に抜け感と透明感が生まれます。どちらもプチプラとは思えないクオリティで、デイリーメイクの強い味方に♡

新しい目元で春を先取りしよう

セザンヌの新作「極細アイライナーEXプラス」と「グロウコートマスカラ クリアグロウ」は、ナチュラルだけど印象的な目元を叶える今春注目のアイテム。どちらも高機能でありながら手に取りやすい価格だから、気軽に試せるのが嬉しい♪2026年3月上旬の発売をお見逃しなく。目元から春のトレンドを取り入れて、新しい自分を楽しんでみて♡