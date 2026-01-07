グーグルは、教育機関向けツール「Google Classroom」における生成AI機能「Gemini in Classroom」で、AIによる音声レッスン機能の提供を開始した。

教員などが、授業の内容に合わせてカスタマイズした音声教材を作成できる。教員は生成時に、対象となる学年、トピック、学習目標を指定することで、授業で扱っているほかの教材や文脈に沿ったコンテンツを用意できる。話者の人数を指定したり、インタビュー形式や会話形式といったスタイルを選択したりすることで、目的に応じた音声コンテンツを作り出せる。

教員は、Google Classroomのナビゲーションバーに追加される「Geminiタブ」からアクセスできる。生成AIの出力には誤りが含まれる可能性があるため、教員が生徒に課題として割り当てる前に必ず内容を確認し、文脈や地域のポリシーに合わせて修正する必要がある。

対象となるエディションは、Google Workspace for EducationのFundamentals、StandardおよびPlus。1月6日からRapid ReleaseおよびScheduled Releaseドメインに対して完全展開が開始されており、機能がユーザーに表示されるまで1～3日程度かかる見込み。