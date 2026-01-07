＜モラ夫がバズった！？＞息子が発熱！看病疲れでダウン…「俺の飯は？」優しさ皆無か【第1話まんが】
私はミユキ、30代でパートとして働いているワーキングマザーです。夫のヨウスケと、3歳で保育園に通うカンタと3人で暮らしています。さてここ1週間ほど、カンタは風邪で熱を出していました。もちろん保育園には通えないため、私がパートを休んで病院へ連れて行ったり看病したりと大忙し。ありがたいことに1週間ほどで体調はよくなりましたが、今度は私がダウン。ヨウスケにはLINEをしましたが返信はナシ……。返事を待つあいだも、だんだん体がしんどくなってきました。
3歳の息子、カンタは1週間近くずっと具合が悪かったので、とても心配しました。やっと熱も下がって具合もよくなり一安心……したのもつかの間、今度は私の調子がよくありません。寒気すらします。何もできる気がしません。そこへヨウスケが帰ってきました。
ヨウスケは、ぐったりする私には目もくれず、カンタのところへ一目散に向かいました。私はその様子をぼんやりと見ていました。具合の悪い私は「じゃあ悪いけど、ご飯を買ってきてくれる？」と言おうとしたそのとき、ヨウスケはどっかりとソファーに座り、こう言いました。
カンタの看病と自分の体調不良で心身ともに疲弊していた私は、帰宅したヨウスケの心ない言動に怒りを爆発させました。
カンタには声をかけるのに私には労いの言葉ひとつもナシ。しかも激昂して、家を飛び出して行ってしまったのです。
行き場のない怒りと悲しみを抱え、衝動的にSNSに愚痴を投稿。誰にも見られていないと思っていたのです……が、思いがけず共感のコメントが寄せられました。
自分と同じ悩みを抱える人々がいることになんだかホッとして、心が少しだけ軽くなりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
3歳の息子、カンタは1週間近くずっと具合が悪かったので、とても心配しました。やっと熱も下がって具合もよくなり一安心……したのもつかの間、今度は私の調子がよくありません。寒気すらします。何もできる気がしません。そこへヨウスケが帰ってきました。
ヨウスケは、ぐったりする私には目もくれず、カンタのところへ一目散に向かいました。私はその様子をぼんやりと見ていました。具合の悪い私は「じゃあ悪いけど、ご飯を買ってきてくれる？」と言おうとしたそのとき、ヨウスケはどっかりとソファーに座り、こう言いました。
カンタの看病と自分の体調不良で心身ともに疲弊していた私は、帰宅したヨウスケの心ない言動に怒りを爆発させました。
カンタには声をかけるのに私には労いの言葉ひとつもナシ。しかも激昂して、家を飛び出して行ってしまったのです。
行き場のない怒りと悲しみを抱え、衝動的にSNSに愚痴を投稿。誰にも見られていないと思っていたのです……が、思いがけず共感のコメントが寄せられました。
自分と同じ悩みを抱える人々がいることになんだかホッとして、心が少しだけ軽くなりました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙