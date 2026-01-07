「サイゼリヤすら県内ゼロ」の高知県で、半世紀以上も君臨し続ける「ローカルチェーン」の正体

高知県は、全国チェーン企業にとって“最後のフロンティア”と呼ばれてきた。サイゼリヤやバーミヤン、やよい軒などの大手外食チェーンが今なお未進出で、セブンイレブンの店舗数も全国最少。ビジネスホテルの定番である東横インやルートインすらも進出していない。

そうした全国チェーンが入り込みにくい難攻不落の市場で、確かな存在感を放ってきたのが、県内15店舗を展開するローカルチェーン「現代企業社」だ。創業以来、全国チェーンとは一線を画す独自路線を貫き、県民のニーズを着実に囲い込んできた。その原点は、昭和30年代に芸術家たちが集った喫茶店「ファウスト」にあった。

はたして、どんな工夫や戦略で、高知県民に愛される飲食店として不動の地位を築いてきたのか。副社長の大西みちるさんに話を訊いた。

一時は県外に進出するも、目の届く範囲で店舗を展開することに

カフェという空間の需要の高まりから喫茶店が乱立し始めると、次第に常連たちはちりぢりになり、時代の変化と共に客層も変わっていった。「現代企業社」は次の活路を見出すべく、高度経済成長期とモータリゼーションの時代であることを踏まえ、郊外型レストランへとシフトする。

とっかかりとなった郊外店「レストラン高知」は、昭和46年にオープン。高知市内から国道33号を車で走ること約40分、何もなかった2000坪という広大な土地に、いきなり全200席の大箱のレストランをドーンと建てた。ゆったりした店構えで、現在も人気を博している。

「これまで、開いたもののうまくいかない店舗や郊外に進出するもつぶれてしまった経験も相当あります。とくに県外だとお店を見回ることができない。結局、自分たちが毎日通えるぐらいの距離じゃないといかんな、という結論に至りました」

内装やメニュー、食器まで異なる店舗ごとの独自の世界観を確立

現在は、大西さんの兄、大西光輝さんが三代目となり、飲食店14店舗とベーカリー1店舗を展開している。創業以来、家族経営で店を守ってきた。厳密にいうと「現代企業社」という会社は存在せず、4つの異なる登記された会社をまとめたグループ総称として使われている。

ズバリ、66年にわたって高知の地に根差し、他社の追随を許さない存在になった理由は何なのか。

「私たちは、唯一無二の空間づくりにとても心を砕いているのです。店舗ごとに、内装やメニュー、BGM、さらには制服や食器に至るまですべて違います。非効率的ではありますが、地域に合わせた店作りや、自然な風景に合わせた設計を重視することで、画一的なチェーン展開とは一線を画しているのかもしれません。店舗ごとの世界観を作り込むというアイデアが祖父から受け継がれているものです」

とくに、建築学を学んだ父が若い時分から経営に加わってからは、各店の設計や内装とった店づくりを主導するようになり、各店の個性の違いが色濃く出るようになった。ときにはヨーロッパやアメリカなど海外へ視察に行き、見聞を広めたという。

「建物の見かけだけでなく、駐車場に車を止めてから店内の席に着くまでの世界観を構築しています。光や緑を感じられることにも気を配っています。レストランにしては、アプローチや植栽、彫刻なんかに無駄にお金をかけています。過剰投資といえるくらい（笑）。でもそれは、私たちの愉しみでもありますし、それこそが他のお店にはない強みです」

高知県民ならわかる「現代企業社っぽさ」

多彩な料理に、充実したデザートやドリンクメニュー。居心地のいい造り。当然ながら、客の滞在時間は長い。でも、どの店舗も回転させるべく客の退店を促すような雰囲気は皆無だ。

「別に長居していただくことが悪いとも思っていませんし、そもそもそんなに人口がいないので何回転もしないんです（笑）。なるべく、食後に店を移動しなくてもコーヒーとケーキでくつろいでいただけることを意識しています。30年ほど前からケーキやパンを自家製にして、利益も出せるようにしました。パンは添加物など余計なものを使わず、最近はコーヒーの自家焙煎にも取り組んでいます。パン職人もパティシエもいることで、お客様からの要望も自社で解決できるようにしています」

飲食のためだけでなく、「現代企業社」の店舗には、インテリア好きがやってきたり、各店ごとに違う雰囲気を味わうために全店舗来店を制覇したりするコアなファンもいる。

「高知の人たちの中には、『ひと言では言い表せないけれど、現代企業社っぽくで好き』みたいな感覚がなんとなくあるようです」

バイトはロボットではなく地元っ子が大活躍

いまや都内のチェーン飲食店では、ロボットが料理を運んで来たり、外国人スタッフが働いていることは当たり前の光景だ。だが、「現代企業社」グループのスタッフはほぼ地元の人であり、雇用の大きな受け口にもなっている。

「夏休みなどはとくに、地元の学生が大活躍してくれます。昼間は主婦の方が頑張って働いてくれているという感じです。自社が県民にはなじんだ存在なので、高校生、大学生の時に現代企業社でアルバイトしておく、みたいな風潮があるようです。小学生の時は親に連れて行ってもらい、高校生になってからの人生初のバイトは『レストラン高知』で皿洗い、みたいな。夫婦や親子、兄弟で働いているなんてことも。ちょっと特殊かもしれませんね」

思い出と共にある愛すべき存在

幼少期の外食の思い出、青春時代に必ず通過するスポット、自分に家族ができたら子供を連れて、と「現代企業社」は高知県民にとって、大事な思い出につながる存在でもある。

「これだけ営業をしていると現代企業社というブランドに対して、お客様も働いている方にも、妙な安心感があるのだと思います。居心地のよさみたいなものを感じてもらっているのかもしれません」

同社では、居心地のよさを実現するために、店づくりにおけるハードウエアの面だけでなく、人間同士の繋がりや風通しのよさにも気を配っている。

「社長や会長も毎日、本社事務所で顔を合わせています。週に一度の役員会に加え、日報を通じて店舗の状況を詳細に把握しています。お客様のお叱りの言葉やお褒めの言葉、従業員のだれだれさんが体調不良だとか、子供が生まれたとか（笑）。数字だけでなく、スタッフの顔を浮かべながら、日報に目を通します。本当にアナログなんです」

さらに、大西さん、社長、会長が手分けして、毎日店舗を回っているという。そういった日々の積み重ねが、クオリティを保つことにつながると考えるからだ。

「チェーンがなくても困らない」を体現

社内には明確な接客マニュアルはない。各店舗の店長や歴代の店長の経験に基づく指導で、接客している。杓子定規でない人間的な対応が、質の高いサービスに繋がっているのかもしれない。

他県民には知られざるローカルチェーンながら、話を訊くほどに来店してみたいと思わされる。

「高知にいらして店舗に寄られたら、まだこんなアナログのレストランがあったのか、と驚かれるかもしれません。でも、帰られた後で思わず誰かに話したくなるような、自慢したくなるようなお店にしたいと思って、日々の営みを続けています。アップデートも意識しながら、これからもこの地で歩み続けていきたいですね」

「現代企業社」の強さは、「これさえやれば」なんて魔法みたいな一手ではない。労を惜しまない取り組みや温度感のあるコミュニケーション、その長い積み重ねの上に成り立っているのだ。

高知には、たしかに全国チェーンが少ない。だがそれは、安くて量が多く、味も良い個人店が数多く存在し、「チェーンがなくても困らない」環境が、長い時間をかけて育ってきた結果でもある。地元では「チェーンが必要ないほど、個人店のレベルが高い」という声も根強い。

そのことを、半世紀以上にわたり体現してきたのが「現代企業社」なのだろう。全国展開をしなくても、全国に誇れる店はつくれる。そのことを大西さんたちは今も静かに証明し続けている。

