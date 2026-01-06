この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【大荒れ】8日は暴風雪・大雪のおそれ　その後三連休にかけて警戒」と題した動画を公開した。動画では、8日を中心に日本海側で暴風雪や大雪となる可能性を指摘し、その後の三連休にかけても警戒が必要であると呼びかけている。

松浦氏によると、冬型の気圧配置が強まり、上空に強い寒気が流れ込む影響で、8日にかけて天候が大きく荒れる見込みである。特に、北日本から北陸地方の日本海側では、暴風を伴った雪が強まり、短時間で積雪が急増する大雪や、視界がほぼ効かなくなる「ホワイトアウト」が発生するおそれがあるという。同氏は、交通機関への影響も懸念されるとし、「鉄道の運休や航空便の欠航、高速道路の通行止めなどが発生する可能性がある」と注意を促した。

さらに、大雪への警戒は三連休にかけても続く見通しだ。寒気の流れ込みが続くため、連休中も気温の低い状態が予想される。松浦氏は、不要不急の外出は避け、やむを得ず車を運転する場合は、冬用タイヤの装着はもちろん、立ち往生に備えて燃料を満タンにしておくことや、防災用品を準備しておくことの重要性を強調した。

今回の荒天のピークは8日と予想されるが、その後も予断を許さない状況が続く。最新の気象情報をこまめに確認し、大雪や暴風雪への備えを万全にすることが求められる。

YouTubeの動画内容

00:15

今回の荒天、警戒すべきポイント
02:40

ピークは8日、暴風雪・大雪の予想エリア
05:10

三連休の天気と今後の注意点

