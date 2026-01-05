Amazonにて、「ユニコーンオーバーロード」Nintendo Switchダウンロード版が特別価格で販売されている。セール価格は33%オフの5,868円。

「ユニコーンオーバーロード」は、アクションRPG「ドラゴンズクラウン」や、アドベンチャー「十三機兵防衛圏」などを手掛けたヴァニラウェアが開発するファンタジーシミュレーションRPG。本作では、仲間と出会いながら巨悪に挑む王道の冒険譚を、ヴァニラウェアならではの高精細なグラフィックスとキャラクター、自由度の高いフィールド探索と新機軸のシミュレーションバトルで描く。Switch版では独自のバトルシステムやオンライン対戦といった、現行機ならではの要素をいつでもどこでも楽しめる。

【『ユニコーンオーバーロード』ローンチトレーラー】

(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.