「ユニコーンオーバーロード」Switchダウンロード版がAmazonにて33%オフで販売中
【「ユニコーンオーバーロード」Nintendo Switchダウンロード版】 発売日：2024年3月8日 参考価格：8,778円 セール価格：5,868円
Amazonにて、「ユニコーンオーバーロード」Nintendo Switchダウンロード版が特別価格で販売されている。セール価格は33%オフの5,868円。
「ユニコーンオーバーロード」は、アクションRPG「ドラゴンズクラウン」や、アドベンチャー「十三機兵防衛圏」などを手掛けたヴァニラウェアが開発するファンタジーシミュレーションRPG。本作では、仲間と出会いながら巨悪に挑む王道の冒険譚を、ヴァニラウェアならではの高精細なグラフィックスとキャラクター、自由度の高いフィールド探索と新機軸のシミュレーションバトルで描く。Switch版では独自のバトルシステムやオンライン対戦といった、現行機ならではの要素をいつでもどこでも楽しめる。【『ユニコーンオーバーロード』ローンチトレーラー】
(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.