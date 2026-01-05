北海道登別市出身で、ロッテにドラフト1位で入団した石垣元気投手（18、健大高崎）がスポニチ本紙の新春インタビューを受けた。地元の温泉街を散策しながら、故郷の自慢を披露し、自然と雪に囲まれながら大きく育った極秘エピソードも明かした。将来の目標は170キロの剛速球。最速158キロを誇る“鬼肩”を育んだ独自トレーニングは、まさに雪国ならではの方法だった。（取材・構成＝横市 勇、取材協力＝ホテルゆもと登別）

――年明けから故郷に戻っている。

「少し雪を楽しみにしていたけど、あまり雪がなくて…少し寂しい気持ちになりました」

――登別はどんな街？

「やっぱり、温泉ですね。泉質の種類がホテルによって違って、いろいろと楽しめる。自分は長くお風呂に入っているのが苦手だけど（笑い）」

――他にも故郷の良さを紹介して！

「登別にはでっかい鬼の像があって、中学校の給食では“えんま焼きそば”っていうのが出ました。そんなに辛くないです。あとはマリンパーク。水族館や観覧車があって子供も楽しめる。とにかく自然が豊か。都会に行って帰ってくると、静かで落ち着きます」

――どんな少年時代を過ごした。

「超やんちゃでした。幼稚園ぐらいのときは山に行って虫を捕ったり、木を登ったりしていました」

――野球を始めたきっかけは？

「6歳上と4歳上の兄が2人いて、その影響ですね。一番上の兄（圭翔さん）は大学でも野球をやって、元々捕手だったので、正月に帰省したときは球を受けてもらったりしました」

――子供の頃は上手になるために何をやっていた？

「小学生の頃からYouTubeを見ていましたね。まだ、大谷翔平選手も日本にいたので、よく動画を見ました」

――その他には？

「雪玉を固めて、自分の家の窓に当てていた。中学生になってもやっていました。窓を割ったことはないです。あとは小学生の頃は雪合戦。これで肩が強くなりました」

――自分はいつぐらいからプロ野球選手になれると思ったか。

「小中学生の頃はそんなことを思っていなくて…。高校に入ってから、少しずつ自信がついてきた感じです」

――健大高崎に入った時の目標は？

「まずは甲子園出場。あとは1年からベンチに入る目標は持っていました。そのときは、プロ野球選手になれたらいいなぐらいに思っていました」

――北海道には日本ハムという地元球団があり、エスコンフィールドという球場もある。

「1軍に上がると、エスコンでも投げられるし、そうすれば、いろんな方に見に来てもらえる。伊藤大海投手と投げ合いたいです」

――日本ハムの試合を見に行ったことは？

「小2ぐらいのときに札幌ドームに、日本ハム―巨人の試合を見に行ったことがあって、巨人のマシソンが投げていた記憶があります。球が速くて、それが衝撃的だった」

――子供たちにとって、球の速さは魅力。ロッテの入団会見では170キロを目標に掲げた。

「今すぐにではなく、5年後とか、先を見ていきたい。今はまだ通用しないと思っています。焦らず、球の質だったり、精度を高めたい」

――「元気」という名前も、ファンから親しみやすい。

「地元の友達は名前で呼んでいた。入団会見ではファンから“ガッキーと呼ばれたい”と言ったけど、元気っていう名前の人はプロにあまりいないし、“元気”って呼ばれたらと思う」

――将来的に故郷へ還元したいことは？

「自分がたくさん活躍して、登別を有名な街にしたいですね。登別といえば石垣、北海道といえば石垣、そして日本の右投手なら石垣といった感じになりたいですね」

◇石垣 元気（いしがき・げんき）2007年（平19）8月16日生まれ、北海道登別市出身の18歳。幌別西小1年から柏木ジュニアーズで野球を始め、登別西陵中では洞爺湖シニアに所属。健大高崎（群馬）では2年春から4大会連続で甲子園大会に出場し、2年春は全国制覇に貢献した。今秋ドラフト1位でロッテ入りし、背番号18。1メートル80、78キロ。右投げ両打ち。