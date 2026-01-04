ニットとデニムで「定番だけど可愛い」コーディネートの成功例

複雑さはなくむしろ効率的に、「ニットとデニム」のパターンをさらに広げるアイディア集。トップスとの組み合わせで、添える小物で、着方のテクニックで。ベーシックの質が高まるアイテムの選びや実例をお届け。







「なぜ可愛い？」コーディネートの種明かし

単純だけど、シンプルすぎないニットとデニムの組み合わせをひとまとめにしてお届け。アイテム同士による相乗効果はもちろん、着方や合わせ方で差がつく、コーディネートの成功例たち。







カジュアルとセンシュアルの間

ライトブルーデニムパンツ／DIESEL（DIESEL JAPAN） チャコールモヘアニットロングカーディガン／HARUNOBUMURATA（ザ・ウォール ショールーム） 黒サテンキャミソールワンピース／ロンハーマン ショートブーツ／TSURU By M ARIKO OIKAWA



古着屋にありそうな、薄手のサテンキャミワンピース。いつもはTシャツを合わせそうなところ、ニットカーデ＋ワイドデニムの間に挟むことで、リラックスしたまま女性らしさを残せる。全部ルーズな装いの奥行きづくりとしても、ニュアンスを生む光沢素材はあると便利。







正統派なジャケットをニットに更新

黒ニットツイードジャケット／ウィム ガゼット（ウィム ガゼット ルミネ新宿店） 中に着た白フレアカフスブラウス／HER. ブルータックデニムパンツ／ebure（LITTLE LEAGUE INC.） バッグ／TSUCHIYA KABAN（土屋鞄製造所） パンプス／RANDA



デニムと白ブラウスのクラシカルなスタイルに、かっちりとした黒ジャケットだと堅くなりがち。ツイード風のニットで穏やかにまとめて、見た目も着心地もリラックス。







ふかふかとしたニットとファーでデニムに特別感を

ブルーデニムスカート／PHEENY ファーブーツ（2）／PIPPICHIC（ ベ イ ジュ ） 白ニットカーディガン／RHC（RHCロンハーマン） 中に着たグレーTシャツ／Oblada（シンチ） 眼鏡／SEA（エスストア）



ビッグスラブのウール糸を手編みで仕立てた、チャンキーニットのカーディガン。ゴワゴワしない、肌あたりのいいふんわりとした着心地。ぽこぽことした立体的な編み地のおかげで、1枚でも可愛く着映えて、見た目にもあたたかい。ボトム合わせに悩まなくて済む短め丈。







（コーディネートのプライスなど詳細）

