フィットネス系インフルエンサー、のが氏が自身のYouTubeチャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」で動画「【脂肪燃焼スープ】最短で痩せたいときに食べるスープ。美味しすぎるのに炊飯器で超簡単…！」を公開。炊飯器を使って手軽に作れる「脂肪燃焼スープ」のレシピを紹介した。



のが氏が紹介するスープは、食物繊維やタンパク質が豊富で、「どれだけ食べても太らない」と説明する一品。ダイエット中でも美味しく満足感が得られるだけでなく、炊飯器で簡単に調理できるため、忙しい人や料理が苦手な人にもおすすめだという。



材料はキャベツ、玉ねぎ、サバ缶、カットトマト、もち麦、ぶなしめじ、舞茸。調味料は鶏がらスープ、生姜、味噌のみとシンプルである。のが氏によると、キャベツ、もち麦、キノコで水溶性と不溶性の食物繊維を、サバ缶で中性脂肪を下げる効果が期待されるオメガ3脂肪酸を摂取できるという。



調理手順は非常に簡単だ。まず、キャベツと玉ねぎを一口大に切る。キノコ類は包丁を使わず、手で裂いて炊飯釜に入れる。キノコは洗うと旨味が水に溶け出してしまうため、洗わずに使うことを推奨している。



続いて、カットトマト、サバ缶、もち麦、そして調味料と水をすべて炊飯釜に入れる。あとは炊飯器の白米モードで炊飯するだけで完成するという。炊飯器で調理することで、材料を切って入れるだけで調理が完了する手軽さが魅力だ。



完成したスープは、お好みでオリーブオイルやブラックペッパーをかけると、さらに風味が増すとのこと。手間をかけずに栄養バランスの取れた食事ができるこのスープレシピは、健康的にダイエットをしたい人にとって、心強い味方になるだろう。試してみてはいかがだろうか。