Hey! Say! JUMP山田涼介、同級生だった女性芸能人告白「まさかまさかのびっくり」
【モデルプレス＝2026/01/04】Hey! Say! JUMPの山田涼介が1月3日、ニッポン放送「山田涼介のオールナイトニッポンPremium」（毎週土曜日よる7時〜）に出演。同級生だった人気芸能人を明かす場面があった。
【写真】山田涼介「見た目も変わってる」同級生だった32歳人気芸人
情報：ニッポン放送
◆山田涼介、同級生だった人気芸人
山田は「幼稚園生と小学校の同級生がいるんですけど『スクール革命！』で会ったんですよ」と日本テレビ系「スクール革命！」（毎週日曜ひる11時45分〜）に出演した際の出来事を回顧。「実は、ぱーてぃーちゃんのきょんちぃ、幼稚園と小学校の同級生です！」とお笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの金子きょんちぃが同級生だったことを明かした。
◆山田涼介「まさかまさかのびっくり」
続けて「見た目も結構変わってるわけじゃないですか。きょんちぃ、結構ギャルになってるし（笑）。だけど、なんか『あれ！？』ってなって、途中で。『◯◯じゃないよね？』って言ったら（金子が）『久しぶりー！』って。『えぇ！？』ってまさかまさかのびっくり！」と振り返り「『こんなギャルになられて』って思って（笑）。実は、そんな久しぶりの再会があったりしてね」と話していた。（modelpress編集部）
