帰省時の手土産にしたい「石川県のお土産」ランキング！ 2位「加賀茶ぷりん」を抑えた1位は？【2025年調査】
久しぶりに会う家族や親戚にちょっとした感謝や気遣いを伝える手段としても、お土産は大切な存在。飾らずとも印象に残る一品は、帰省時の手土産としても喜ばれること間違いなしです。
All About ニュース編集部は12月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「帰省時の手土産にしたい石川県のお土産」ランキングを紹介します！
そんな名産の加賀棒茶を使用した「雅風堂」の加賀茶ぷりんは、香り高い棒茶の独特な風味を凝縮。濃厚な生クリームとの相性も抜群で、小ぶりの食べやすさも満点です。
回答者からは「子供でも食べられそうだから」（20代女性／福島県）、「プリン大好きなので」（50代男性／岡山県）、「贅沢な味わいだから」（40代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
素材にもこだわっており、きめ細やかな「宝笠」ブランドの小麦や厳選した卵を使用。季節ごとのモチーフがあしらわれており、型抜き菓子のように楽しめるのも魅力です。
回答コメントでは「大きさと価格が手頃」（50代男性／千葉県）、「日持ちもするので、自宅でゆっくり楽しめる」（40代女性／神奈川県）、「金がのったカステラは食べたことがないし、贅沢な気持ちを味わえそうだから」（10代女性／東京都）などの声が集まりました。
