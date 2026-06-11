東京・浅草にある観光名所「浅草寺」を舞台にした動画が炎上している。 一部報道によると、今月に入りSNS上で外国人と思われる観光客が和服を着て浅草寺内を歩き、刀を振り回している動画が拡散。 動画には数人の男性が模造刀らしき刀を持ち、多くの参拝客がいるなかでチャンバラごっこに興じているようであった。 関連記事：参政党の政策に外国人差別はありません梅村みずほ参院議員・外国人問題TF座長に聞く（前編）