¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ßÀÅÄ¹À°ìÏº¡Ø½¨µÈ¤È½¨Ä¹¡¡Å·²¼Åý°ì¤Îµ°À×¡Ù¡ÊÆâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½¨µÈ¤ÏËÜÅö¤Ë¥µ¥ë´é¤À¤Ã¤¿¡©
½¨µÈ¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ä»þÂå·à¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯¡Ö±î¡×¡Ö±î¡×¤È¿®Ä¹¤Ê¤É¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ØÂÀ¹ÞÁÇÀ¸µ¡Ù¤ä¡ØÊã°ÃÂÀ¹Þµ¡Ù¤â½¨µÈ¤ò±î¤Ë»÷¤¿¿Í¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÊÎ»ë¤Î´¶¾ð¤È¸À¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä°¦Ãå¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ëµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£
¤Ç¤Ï½¨µÈ¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÎÍÆËÆ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Íû»áÄ«Á¯¤ÎÊ¸¿Ã¤À¤Ã¤¿ÕªúÝ(¤¤ç¤¦¤³¤¦)¤Ï¡¢½¨µÈ¤Ë¤è¤ëÄ«Á¯¿¯Î¬¤ÎºÝ¤ËÊáÎº¤È¤Ê¤êÆüËÜ¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Êó¹ð½ñ¡Ø´ÇÍÓÏ¿¡Ù¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¨µÈ¤Ï¡ÖÍÆËÆ¤Ï½¹¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤âÃ»¾®¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤¬±î¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê±î¡Ë¤ò·ë¶ÉÍÄÌ¾¤È¤·¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Íû»áÄ«Á¯¤ÎµÏ¿¡ØÄ¨úÚÏ¿¡Ù¤Ë¤Ï¡Ö½¨µÈ¤Ï¡¢ÍÆËÆ¤Ï¾®¤µ¤¯ïû(¤¤¤ä)¤·¤²¤Ç¡¢´é¿§¤Ï¹õ¤Ã¤Ý¤¯¡¢ÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤À´ã¸÷¤¬¤¤¤µ¤µ¤«Á®¤¤¤Æ¿Í¤ò¼Í¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Î½¨µÈ¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿Ä«Á¯»ÈÀá¤Î´¶ÁÛ¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´é¤¬±î¤Î¤è¤¦¤À¤È¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¯¡¢ÍÆËÆ¤¬ÈÜ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡Ø´ÇÍÓÏ¿¡Ù¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´é¿§¤Ï¹õ¤Ã¤Ý¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ç¯¾¯¤Îº¢¤«¤é¿ÈÂÎ¤ò»ÈÌò¤·¤Æ¤è¤¯Æ¯¤¡¢¿®Ä¹¤Ë»Å¤¨¤Æ¤«¤é¤ÏÀï¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¡£
¢£´ã¤¬µ±¤¡¢ËÞ¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿
½¨µÈ¤Î´ã¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤ÎÄ«Á¯Â¦¤Î»ËÎÁ¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤Æ½¨µÈ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö´Î¤¬¤¹¤ï¤ê¡¢ÃÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡Ö´ã¤ÏÁÍ¤Î¤è¤¦¤Ç¶²¤ì¤ë¤ËÂ¤é¤º¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½¨µÈ¤Ï»¸¡¹(¤µ¤ó¤µ¤ó)¤È¤·¤¿Î¾´ã¤Ç¤â¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¿Í¤ò°Ò°µ¤·¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë»þ¤Ï¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¤Î¤À¡£¥Õ¥í¥¤¥¹¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¤Ë¤â½¨µÈ¤ÎÍÆËÆ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÄ«Á¯¤Î»ËÎÁ¤ÈÂçÂÎÆ±¤¸¤¯¡Ö¿ÈÄ¹¤¬Äã¤¯¡¢¤Þ¤¿½¹°¤ÊÍÆËÆ¤Î»ý¼ç¡ÊÃæÎ¬¡Ë´ã¤¬¤È¤Ó½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Ê¿Í¤Î¤è¤¦¤Ëò¤(¤Ò¤²)¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿®Ä¹¤Ï¡Ö¤Ï¤²¤Í¤º¤ß¡×¤È¤â¸Æ¤ó¤À
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢±î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆ°Êª¤Ç½¨µÈ¤ÎÍÆËÆ¤òÎã¤¨¤ë¿ÍÊª¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ë¿Ã·»Äï¤¬»Å¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿®Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡£¿®Ä¹¤Ï½¨µÈ¤ÎºÊ¡¦¤ª¤Í¤Ë¼ë°õ¾õ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç½¨µÈ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤Ï¤²¤Í¤º¤ß¡×¡ÊÆÅ¤²ÁÍ¡Ë¤È·ÁÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤ª¤Í¤Ø¤Î½ñ¾õ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤²¤Í¤º¤ß¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿®Ä¹¤¬½¨µÈ¤Î¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¤½¤¦¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£±î¤È¤Ï¤²¤Í¤º¤ß¡¢Î¾Êý¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
Å·Àµ5Ç¯¡Ê1577¡Ë3·î15ÆüÉÕ¤Î¿®Ä¹¹õ°õ¾õ¡ÊºÙÀîÆ£¹§¡¦Ã°±©Ä¹½¨¡¦ÂìÀî°ì±×¡¦ÌÀÃÒ¸÷½¨°¸¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö±îµ¢¸õ¤Æ¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î±î¤Ï½¨µÈ¤ò»Ø¤¹¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê±î¤È¤ÏÌ©Äå¤ò»Ø¤¹¤È¤ÎÀâ¤â¤¢¤ê¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢½¨µÈ¤Ï±î¤äÁÍ¤Ê¤É¡¢Æ°Êª¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÍÆËÆ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÌ²ñ¤·¤¿¿Í¡¹¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¢£Äï¤Î½¨Ä¹¤Ï¸·³Ê¤ÊÀ³Ê¤Ë¸«¤¨¤ë
¤Ç¤Ï½¨µÈ¤ÎÄï¡¦½¨Ä¹¤ÎÍÆËÆ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£½¨Ä¹¤Î¾ÓÁü²è¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢ÊîÄó»û¡¦½Õ³Ù±¡¡ÊÂçÏÂ·´»³»Ô¡Ë½êÂ¢¤Î¡ÖË¿Ã½¨Ä¹¸ø¾ÓÁü²è¡×¡Ê»Ô»ØÄêÊ¸²½ºâ¡Ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤Î¾ÓÁü²è¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Î200²ó´÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ·ÌÀ8Ç¯¡Ê1788¡Ë¤Ë¼íÌîÇÉ¤Î²è²È¡¦Çß¸®°÷¿®(¤Ð¤¤¤±¤ó¤¤¤ó¤·¤ó)¤Ë¤è¤êÉÁ¤«¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¸ýò¤¤òÃß¤¨¡¢ÌÜ¤Ä¤¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤¤ê¤ê¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¡£²¹¸ü¤ÊÉ÷ËÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸·³Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¹âÂæ±¡½êÂ¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¡ÖË¿Ã½¨µÈÁü¡×¡Ê¼íÌî¸÷¿®¡¦²è¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢½¨µÈ¤è¤ê¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê´éËÆ¤À¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤Ë¡¢±î¤äÁÍ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¸À¤¨½¨Ä¹¤Î¾ÓÁü²è¤â¹¾¸Í¸å´ü¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½¨Ä¹¤Î¿¿¤Î´éËÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·»Äï¤Ï´éËÆ¤¬»÷¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½¨Ä¹¤â·»¡¦½¨µÈ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´é¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½¨µÈÆ±ÍÍ¡¢³°¸«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö±¦¼ê¤Î¿Æ»Ø¤¬¤Ò¤È¤ÄÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×
½¨µÈ¤Ï±î¤«ÁÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷ËÆ¤Ç¡¢ÇØ¤âÄã¤¯¡¢´é¿§¤Ï¹õ¤Ã¤Ý¤¤¤ÈÆ±»þÂå¿Í¤«¤éÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¨µÈ¤Ë¤Ï»Ø¤¬6ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿®Ä¹¡¦½¨µÈ¤Ë»Å¤¨¡Ö²Ã²ìÉ´ËüÀÐ¤ÎÁÄ¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÉð¾¡¦Á°ÅÄÍø²È¡£¤½¤ÎÍø²È¤ÎÅÁµ¤Ë¡Ø¹ñÁÄ°ä¸À¡Ù¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖÂÀ¹ÞÍÍ¡Ê½¨µÈ¡Ë¤Ï¡¢±¦¼ê¤Î¿Æ»Ø¤¬°ì¤ÄÂ¿¤¯Ï»¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢£Ê£¿ô¤Î»ËÎÁ¤ËµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Æ±½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¢¤ë»þ¡¢³÷À¸ÈôÂÍ¼é¡Ê»á¶¿¡Ë¤ÈÁ°ÅÄÍøÄ¹¡ÊÍø²ÈÃäÃË¡Ë¡¢¶â¿¹Ä¹¶á¤Î3¿Í¤¬æÜ³ÚÂè(¤¸¤å¤é¤¯¤À¤¤)¡Ê½¨µÈ¤ÎµþÅÔ¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¡Âð¡£Å·Àµ15Ç¯¡á1587Ç¯¤Ë´°À®¡Ë¤Î4¾öÈ¾¤Î´Ö¤ÇÌëÈ¾¤Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾åÍÍ¡Ê½¨µÈ¡Ë¤Û¤É¤Î¤ª¿Í¤¬Ï»¤Ä¤Î»Ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²¿¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¿®Ä¹¸ø¤ÏÂÀ¹ÞÍÍ¤Î°ÛÌ¾¤È¤·¤Æ¡ÖÏ»¥Ä¤á¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
¤³¤ÈÅù¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¹ñÁÄ°ä¸À¡Ù¤Îµ½Ò¤«¤é¤Ï¡¢½¨µÈ¤Ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤±¦¼ê¤Î»Ø¤¬6ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£1ËÜ¤Î»Ø¤òÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿®Ä¹¤«¤é¡ÖÏ»¥Ä¤á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
³°¹ñ¿Í¤â½¨µÈ¤Î»Ø¤¬6ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤ÐÕªúÝ¤Ï¡Ö¡Ê½¨µÈ¤Ï¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¡¢±¦¼ê¤¬Ï»ËÜ»Ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£À®Ä¹¤¹¤ë¤ËµÚ¡¢¿Í¤Ï¤ß¤Ê¸ÞËÜ»Ø¤Ç¤¢¤ë¡£Ï»ËÜÌÜ¤Î»Ø¤Ë²¿¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Åá¤ÇÙ£(¤)¤êÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ø´ÇÍÓÏ¿¡Ù¡Ë¤È¤¢¤ë¡£¡Ø¹ñÁÄ°ä¸À¡Ù¤Îµ½Ò¤È°ã¤¤¡¢¡Ø´ÇÍÓÏ¿¡Ù¤Ç¤Ï½¨µÈ¤Ï»Ø¤Î°ìËÜ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤¿¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£½¨µÈ¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Ð¥Í¤Ë
½¨µÈ¤È²ñ¸«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÀë¶µ»Õ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ï¡Ö¡Ê½¨µÈ¤Î¡ËÊÒ¼ê¤Ë¤ÏÏ»ËÜ¤Î»Ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¥Õ¥í¥¤¥¹¡ØÆüËÜ»Ë¡Ù¡Ë¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¨µÈ¤ÏÄ¹¤¸¤Æ¸å¤â1ËÜ¤Î»Ø¤òÀÚ¤é¤º¡¢»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£²¾¤Ë»Ø¤òÀÚÃÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âºÙ¶Ý¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¡¢Âç»ö¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤è¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÚ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡¢Â¾¿Í¤«¤é¹¥´ñ¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¿®Ä¹¤«¤é¡ÖÏ»¥Ä¤á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î°ïÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢½¨µÈ¤â·ù¤Ê»×¤¤¡¢¿É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤í¤¦¡£ÉÏº¤²ÈÄí¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÈÄ¹¤âÄã¤¯¡¢ÍÆËÆ¤â²ø°Û¤Ç»Ø¤Ï6ËÜ¤¢¤Ã¤¿¡£¿®Ä¹¤äÆÁÀî²È¹¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å·²¼¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿½¨µÈ¤ÎÀ¨¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤³¤È¤Ï½¨µÈ¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ë¡Ö³§¤¬¸«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Í½¤Ï½¹¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÞÂÎ¤âÉÏ¼å¤À¤¬¡¢Í½¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®¸ù¤òËº¤ì¤ë¤Ç¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£½¨µÈ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤Æ¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤è¤¦¡£¤¬¡¢ÎôÅù´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½¨µÈ¤Ë¤Ï¶ÐÊÙ¤µ¤ÈÍ¥½¨¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ßÀÅÄ ¹À°ìÏº¡Ê¤Ï¤Þ¤À¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
Îò»Ë¸¦µæ¼Ô
1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©ÁêÀ¸»Ô½Ð¿È¡£Îò»Ë³Ø¼Ô¡¢ºî²È¡¢É¾ÏÀ²È¡£É±Ï©Æü¥ÎËÜÃ»´üÂç³Ø¡¦É±Ï©à×¶¨Âç³Ø¹Ö»Õ¡¦Âçºå´Ñ¸÷Âç³Ø´Ñ¸÷³Ø¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢Ìî³Ø±¡Âç³ØÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥§¥í¡¼¡¢ÆüËÜÊ¸éº²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£Îò»Ë¸¦µæµ¡¹½ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇÅËáÀÖ¾¾°ìÂ²¡Ù¡Ê¿·¿ÍÊª±ýÍè¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄ¶¸ý¸ìÌõ¡¡Êý¾æµ¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¡ÊÀÄÎÓÆ²¡Ë¡¢¡ØÀÎ¤È¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¡ªÎò»Ë¶µ²Ê½ñ¤Î¿·¾ï¼±¡Ù¡ÊºÌ¿Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶áÃø¤Ï¡ØËÌ¾òµÁ»þ ³ùÁÒËëÉÜ¤ò¾è¤Ã¼è¤Ã¤¿Éð¾¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£
¡ÊÎò»Ë¸¦µæ¼Ô ßÀÅÄ ¹À°ìÏº¡Ë