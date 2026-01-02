元日に解散発表の「天竺鼠」川原克己、翌日に改名…「天竺川原」に ファン「瀬下鼠？」と話題
解散を発表したお笑いコンビ・天竺鼠の川原克己（45）が2日、自身のXを更新し、「天竺川原」への改名を発表した。
【動画】天竺鼠が解散 元日にサプライズ発表
「改名訂正」として「天竺川原」と一言。「※天竺と川原の間のスペースなし」と注釈を添えた。さらに、別の投稿では「さようなら鼠」「こんにちは天竺」とつづっている。
これに対して、「相方さんは瀬下鼠？」と、瀬下豊（46）に対する声も寄せられている。
川原は1月1日、YouTubeチャンネルを通じ、瀬下とのコンビ「天竺鼠」の解散を発表したばかり。2004年に結成してから、およそ22年におよぶコンビ人生に幕を下ろすことになった。
天竺鼠はNSCの26期生。ほか同期には、かまいたち、藤崎マーケット、河井ゆずる（アインシュタイン）、山名文和（アキナ）、バイク川崎バイク、守谷日和ら人気芸人が多くいる。また、将来を嘱望されながら解散した和牛だった水田信二、川西賢志郎も26期生となっている。
