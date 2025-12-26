西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。４５日間の交渉期限が米東部時間の２６年１月２日午後５時（同３日午前７時）に迫る中での電撃合意となった。

米国でも２０２６年を迎えた現地時間の１月１日。今井がアストロズに加わることが現地でも一斉に報じられた。複数の報道によると３年総額５４００万ドル（約８５億円）の契約で、シーズンの投球数によって出来高がつき、最大３年総額６３００万ドル（約９９億円）になるという。１年の年俸は１８００万ドル（約２８億円）から２１００万ドル（約３３億円）。毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄条項）がつく異例の契約ともなった。

アストロズは、１７、２２年にワールドシリーズを制覇するなど、近年ア・リーグのトップを走って勢いに乗っている。１７〜２４年には８年連続でポストシーズンに進出。毎年のようにＦＡで主力が流出するなど、決して資金力が潤沢ではない中で、選手育成と緻密な野球で安定した強さを見せてきた。２５年は１６年以来９年ぶりにポストシーズン進出を逃したが、８７勝７５敗の貯金１２で地区２位。決してチーム力は衰えていない。

今井は２５年１１月２４日に放送されたテレビ朝日系「報道ステーション」で、「（ドジャースを）僕は倒したい。ああいうチームに勝ってワールドチャンピオンになることが自分の人生にとって一番価値がある」と、堂々の“打倒ドジャース”宣言。大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）らを中心にワールドシリーズ２連覇を成し遂げたド軍に宣戦布告していた。

アストロズとドジャースは１７年にワールドシリーズで対戦。アストロズが勝ってワールドチャンピオンに輝いた。だが、のちにア軍のサイン盗み問題が明らかになったことで、いまでもドジャースタジアムにアストロズが乗り込むと強烈なブーイングが送られるなど因縁のあるチームでもある。

◆ヒューストン・アストロズ １９６２年、球団拡張でメッツとともにナ・リーグに参入。当時のニックネームは「コルト４５ Ｓ」だったが、史上初の屋内球場アストロドーム完成の６５年から「アストロズ」となった。１９８０年に初の地区優勝。２００５年に初のリーグ優勝。２０１３年にナ・リーグ中地区からア・リーグ西地区に編入。２０１７年に誕生５６年目でワールドシリーズ初制覇するとポストシーズンの常連となって２２年に２度目の世界一となった。かつて日本人は松井稼頭央、青木宣親、菊池雄星が在籍。本拠地球場は２０００年完成の開閉式屋根付きでのミニッツメイドパークだったが、昨年から日本の空調メーカーがネーミングライツを取得してダイキンパークとなった。収容能力は４万１１６８人。監督は３年目となるジョー・エスバーグ監督。昨季は８７勝７５敗の地区２位。１勝差で９年連続のポストシーズン進出を逃した。