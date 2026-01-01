【義母の介護「10万円事件」】妹だけに任せない！「できるだけ来るから」＜第21話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第21話 ありがとう【夫の気持ち】
【編集部コメント】
弱音が吐けなかったチエさん、いつもより嬉しそうに話すお母さんを見て安堵したようですね。まわりの人たちに向けて言っていた「大丈夫」は、必死で自分に言い聞かせていた言葉。お母さんが倒れてからのこの期間、きっととても心細かったですよね。しかしもう大丈夫、これからはその言葉をかけあえる相手がいるのですから。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
