2026年が始まった。年始はセール情報が増え、SNSで流れる広告にもつい目がとまりがちだ。その中で見かけた「お得な初売り」が、予期しない請求につながるケースもある。

前田麻里奈さん（仮名・20代）は、数年前の年明け、自宅でスマートフォンを操作していたがゆえに、予期せぬトラブルに巻き込まれることになった。

前田さんの目に入ったのは、あるファッションブランドを名乗るアカウント。「新年セール」を告げる広告のリールだった。

「300円って本当？と思いました。でも、そのブランドって季節ごとにセールしている印象があったんです。在庫処分なのかも......と勝手に納得してしまいました」

そのまま応募フォームへ進み、配送通知を受け取るためにメールアドレスを入力して送信した。ほどなく届いたメールは、件名も本文も英語だったという。

1か月後の「心当たりのない請求」で気づいたこと

約1か月後、確定申告の準備で利用履歴を確認していたときに、見覚えのない「1万円の請求」を発見した。

「1月に大きな買い物をすると散在する年になる......っていう言い伝えを昔から信じていたので、『そんな出費したっけ？』と驚きました」

請求日を確認すると、「あの英語メール」が届いた日にちと一致していたのだ。

「そこでようやく、『あのとき登録したやつだ！』と思い出しました。冷や汗が出ましたね」

幸いメールを削除していなかったため、再ログインして内容を翻訳すると、それは「月額制の英語書籍読み放題サービス」だったという。

「もちろん、すぐに解約しました」

前田さんは早めに気づけたため引き落としは1か月分で済んだものの、広告に掲載されていた「300円の福袋」は届かなかった。

何気なく目にしがちな年始の広告。予期せぬトラブルに気を付けたい。