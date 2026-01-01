ミッキー＆ミニーらが和装姿で登場！ディズニーでお正月イベントがスタート
東京ディズニーリゾートのお正月イベントが、1月1日よりスタート。「ニューイヤーズ・グリーティング」では、和服姿のミッキーマウスやミニーマウス、ディズニーの仲間たちが登場し、1年の始まりを華やかに祝う。
【写真多数】ドナルドも！正月パレード『ニューイヤーズ・グリーティング』 の模様
ミッキーたちはマーチングバンドが奏でる軽快な音楽に合わせて行進。「みなさんハッピーニューイヤー！」「さぁ新年をお祝いしましょう！」と元気にゲストたちに呼びかけ、新年にふさわしい華やかなパレードを繰り広げた。
初日の公演には、2026-2027年 東京ディズニーリゾート・アンバサダーに就任したキャストも登場した。
そのほか、パークのエントランスには、ミッキーのほか、2026年の干支の「午（うま）」にちなんで、ディズニー短編映画『ミッキーの大演奏会』に登場するホーレス・ホースカラーが描かれた門松のデコレーションが施され、パークは“お正月ムード”一色に。
和服姿のミッキーとミニーがデザインされたスーベニアカップが付いた「きなこムース＆ミルクゼリー」など、正月らしいフードメニューやスペシャルグッズも販売。夜には、新しい年を迎えるパークの夜空を祝祭感あふれる花火が彩る「ニューデイ、ニュードリームス」を公演する。
お正月イベントは12日まで。
■東京ディズニーランド
●「ニューイヤーズ・グリーティング」
公演場所:パレードルート
公演回数:1日2回
公演時間:約25分
出演者数:21人
■東京ディズニーシー
●「ニューイヤーズ・グリーティング」
公演場所:メディテレーニアンハーバー
公演回数:1日2回
公演時間:約10分
出演者数:7人
