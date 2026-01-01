この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」が、「歯医者は口腔洗浄機を使っている？現役の歯医者と歯科衛生士がジェットウォッシャーの精度や使い方のおすすめについて例を用いながらご説明させていただきます」と題した動画を公開。歯科医師の木村隆寛氏が、口腔洗浄機（ジェットウォッシャー）の効果について、専門家の視点から解説した。



動画は、視聴者からの「正直、歯医者さんは（ジェットウォッシャーを）使わないものでしょうか？」「歯周病の患者様に効果的でしょうか？」という質問に答える形で進行する。冒頭、木村氏は「正直、勧めてないし使ってない」と断言。同席した歯科衛生士も同様に使用していないと明かし、専門家の間でのジェットウォッシャーの位置づけを明らかにした。



歯科衛生士によると、ジェットウォッシャーはあくまで「歯と歯の食渣（食べカス）を取るもの」であり、歯周病の根本原因である「バイオフィルム（歯垢）は取れない」と説明。お風呂のぬめりをシャワーの水圧だけで落とせないのと同じで、歯垢も物理的にこすらなければ除去できないと、分かりやすい例えで解説した。



また、木村氏はジェットウォッシャーのメリットとして、歯肉へのマッサージ効果や使用後の爽快感を挙げつつも、あくまで「補助的なもの」であると強調。特にインプラントを入れている人に対しては、強い水圧で歯肉との接着部分が剥がれ、細菌が入り込むリスクがあるとして、インプラント学会からも注意喚起が出ていると警鐘を鳴らした。



結論として、口腔ケアの基本はあくまで歯ブラシやフロス、歯間ブラシによる「機械的な清掃」であると木村氏は語る。ジェットウォッシャーは、これらの基本的なケアを行った上で、さらに完璧を目指したい人が補助的に使用するべきものだと述べ、その正しい使い方と限界を明確に示した。