【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年1月5日〜1月11日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月5日〜1月11日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では我慢の時です』
｜総合運｜ ★★★☆☆
冷静に状況を見て行こうとします。その上で、あまり人任せにならないように自ら動いて行くことも意識していくでしょう。仕事や公の場では自分のポリシーと周囲が求めてくることにズレがありそうです。否定はせず受け止めるようにしましょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
あまり恋愛に集中する状況が整わないです。無理に一緒にいても、不完全燃焼な結果になってしまうようなので、会わずに連絡だけに留めるなどの工夫をしていきましょう。シングルの方は、上手に気持ちを表せない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより素の自分を見せやすいです。
｜時期｜
1月7日 やる気が出てくる ／ 1月8日 自分を守る
｜ラッキーアイテム｜
アニメ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞