GACKT¤¬¹ðÇò¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¼ò¹ë¤Î¿ÍÊª¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Í¡£¥¨¥°¤¤¡×ÆüËÜ¼ò¡Ö£±¾£¥Ð¡¼¥Ã¤È¶õ¤±¤Æ¡×
GACKT¤¬25Æü¹¹¿·¤Î¥Ò¥«¥ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼ò¤Î¶¯¤µ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤Áê¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤ÏGACKT¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤â¼ò¹ë¤ÎGACKT¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ë¤«¤é¡ÖGACKT¤µ¤ó¤¬Ç§¤á¤ë¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡°µÅÝÅª¤Ê¼ò¹ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖËÍ¤Î»Ð¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÊÖÅú¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Í¡£¥¨¥°¤¤¤â¤¦¡£1²ó¡¢ÌîµåÁª¼ê¤¬Íè¤¿»þ¤ËÆüËÜ¼ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤è¡¢1¾£2ËÜ¡£¡Ø¤ª¤¤¡¢¥¬¥¯¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤¿¥ï¥±¤è¡£¤Ç¡¢¡Ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë¤á¤Ã¤Á¤ã°û¤ó¤Ç¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤±¤ÉÆüËÜ¼ò1¾£¶õ¤±¤í¤Ã¤Æ¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤Ä¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¤Ä¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î»Ð¤¬¥Ñ¡¼¤Ã¤ÈÍè¤Æ¡Ø¤¢¡¢»ä¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¡Ù¤È¡£¤Ç¡¢1¾£¥Ð¡¼¥Ã¤È¶õ¤±¤Æ¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ð¡¼¥Ã¤È¶õ¤±¤¿¸å¤Ë¡Ø¤¸¤ã¤¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌîµåÁª¼ê¤Ë¡£¤½¤ÎÌîµåÁª¼ê¡¢ÅÓÃæ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¥Ò¥«¥ë¡¢¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡¢GACKT¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡£